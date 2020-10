Laura Ravetto “Ho rifatto il seno”/ “Da una prima ad una seconda e mezzo ma..”

Laura Ravetto ha approfittato del lockdown per rimettersi un po’ in forma ma non stiamo parlando di dieta o di allenamento che, come tutti gli italiani, magari faceva in casa aiutata da un personal trainer, ma di un ritocchino che lei stessa ha voluto mostrare e sbandierare adesso che è possibile vederlo e metterlo in mostra. La confessione della deputata di Forza Italia Laura Ravetto è arrivata ai microfoni della trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora a cui ha rivelato: “Durante il periodo del lockdown mi sono chiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mi sono risposta che era un piccolo ritocco al seno”. Preso coscienza di questo ha pensato bene di provvedere per aumentare un po’ il suo seno passando da una prima ad una seconda e mezzo che, a suo dire, non si nota quando è vestita e, quindi, non è poi così rivoluzionaria ed evidente.

La sua confessione poi continua: “Si, sono passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza, direi”. Laura Ravetto risponde poi ai padroni di casa che le chiedevano il perché essersi fermata prima di una terza e lei rilancia spiegando che quello che ha fatto non è per attirare gli uomini pur usando un altro termine: “La seconda e mezza è un seno che non è affatto per ‘arrazzare’ gli uomini. Quando sono vestita non si percepisce nulla, ma in costume si vede”. Per riportalo poi su un piano politico le viene chiesto se rifarsi il seno è più di destra o di sinistra, e lei ha concluso: “Né l’una né l’altra, forse è più una pratica di destra”. Il suo credo non cambia quindi.



