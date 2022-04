Laura rischia tutto per Clemente, a L’isola dei Famosi/ Luxuria: “Non sei sesso debole…”

L’isola dei famosi 2022, Laura Maddaloni e Clemente Russo: lui è chiamato ad una scelta sulla coppia

Il 4 aprile 2022 va in onda la quinta diretta de L’isola dei famosi 2022, che vede Clemente Russo, leader di Playa Sgamada, chiamato ad una scelta. Il naufrago, in vista dello sbarco a Playa Accopiada, è tenuto a decidere se rispetto al rischio televoto ad eliminazione lampo previsto intenda salvare se stesso, la moglie Laura Maddaloni o nessuno dei due. La scelta del campione è convenuta di comune accordo preso con la moglie.

“Mia moglie mi guarda negli occhi e io sono sicuro -dichiara l’ex pugile- che quindi manda la moglie al televoto- Lei non ha paura di finire a rischio”. Dallo studio tv, però, l’opinionista Vladimir Luxuria contesta la scelta della coppia di coniugi di sacrificare Laura Maddaloni, facendola rischiare al televoto per l’eliminazione, dov’è schierata contro Marco Melandri e Jovana: “Non ti devi sentire in dovere di fare un passo indietro per tuo marito, non sei il sesso debole della coppia”. “Io non faccio un passo indietro -dichiara quindi Laura Maddaloni, che intende dare la precedenza al coniuge Clemente Russo, in fatto di visibilità in tv e a L’isola dei famosi 2022, non disdegnando tuttavia l’idea di poter proseguire il gioco isolano, verdetto del televoto permettendo-, è così la nostra vita e voglio che sia lui ad andare avanti in questo mondo… vediamo il pubblico cosa dice”.

Laura Maddaloni si salva a L’isola dei famosi 2022: si ricongiunge con Clemente Russo?

A Playa Accopiada, intanto, Clemente Russo farà coppia fissa con Floria Secondi, dal momento che l’ex gieffina ha vinto la prova fisica prevista per gli sgamadi, con in palio la chance di unirsi in un concorrente unico insieme al leader uscente di Playa Sgamada e coniuge di Laura Maddaloni. Il televoto vede quest’ultima schierata contro Jovana Djordjevic e Marco Melandri e ad uscire dal gioco e l’ex campione di MotoGp. Laura Maddaloni si salva quindi e prosegue la sua avventura a L’isola dei famosi, anche se non in coppia con il marito, almeno non per il momento.

Prima di dividersi i due coniugi sportivi hanno ricevuto un sorpresa commovente da parte delle tre figlie, Rosy, Jane e Janet. Si tratta di una lettera in cui le piccole supportano i genitori rispetto al gioco avviato in Honduras e colpisce in particolare l’invito a Laura di proseguire il reality con lo spirito di vincere: “Mammina vinci!”.













