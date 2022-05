Laura Ruzza: “Mio figlio in casa famiglia è diventato cieco”/ Strappato alla mamma…

La battaglia di una madre per la vita del proprio figlio. Marco, 8 anni compiuti lo scorso 12 febbraio nella struttura comunitaria Chiara e Francesco a Torvaianica in cui vive, è stato strappato via dalla mamma Laura Ruzza lo scorso 26 luglio. La donna, accusata di alienazione parentale, si è vista portare via il figlio da dieci poliziotti pronti ad eseguire un provvedimento del Tribunale dei minori.

Il bambino, quando è entrato nella casa famiglia, era in buone condizioni di salute, come spiega la donna al Corriere. Il piccolo soffre di varie patologie come l’epilessia e una cheratite interstiziale agli occhi. Oggi, a otto mesi distanza, la mamma denuncia: al piccolo Marco è stata diagnosticata una cecità parziale. La malattia, infatti, è peggiorata in modo importante da quando il bimbo è entrato all’interno della casa famiglia. Le condizioni di salute del piccolo sono peggiorate talmente tanto da richiedere il tiflodidatta per le attività scolastiche. L’incapacità di vedere ha portato inoltre il bambino ad una grave caduta che ha costretto i medici a ricorrere all’ingessatura con spostamenti in carrozzella.

La denuncia di Laura Ruzza

A comunicare il peggioramento delle condizioni di salute di Marco ai genitori è stata il 28 aprile la funzionaria delegata alla tutela del minore, Franca Cammisa. La madre del bambino, Laura Ruzza, non ci sta e al Corriere denuncia la situazione. La donna ha più volte presentato istanze sullo stato di salute del piccolo, senza però venire ascoltata. Davanti al Dipartimento delle politiche sociali del Comune di Roma, la donna ha dichiarato: “Lo avevo visto da subito che non stava bene. Era dimagrito, parlava male, sembrava sotto l’effetto di sedativi. Sono mesi che io e i miei avvocati scriviamo a tutti, dal sindaco in poi. Quando entrato nella struttura era un bambino allegro, ora ridotto così e non me lo fanno vedere neanche in video. Giudichi lei”.

Martedì scorso, rivela il Corriere, gli avvocati della donna hanno presentato una denuncia per omessa tutela del minore nei confronti dei magistrati del Tribunale di Roma, le Assistenti sociali Pamela Portarena e Katia Vitri del Municipio VII di Roma, il Sindaco Roberto Gualtieri e la funzionaria capitolina delegata alla tutela Franca Cammisa. Denunciati inoltre gli operatori della struttura comunitaria in cui si trova il piccolo. Il padre è molto preoccupato ma – spiega il suo legale – continua a sostenere l’importanza del distacco dalla madre.











