Laura Santi, chi era la giornalista umbra morta a 50 anni a casa sua con il suicidio assistito? "Sono un corpo inerte, paralizzato, tetraplegico e..."

LAURA SANTI, “UNA VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA QUANDO…”

Laura Santi, chi era la giornalista e attivista per i diritti delle persone disabili morta lo scorso luglio dopo aver avuto accesso alla proceduta del suicidio assistito? Questo pomeriggio, nel corso della puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, sarà di scena Stefano Massoli, marito della freelance affetta da una forma progressiva e molto avanzata di sclerosi multipla e che lo scorso luglio è morta nella sua casa di Perugia dopo essersi auto-somministrata il farmaco letale: nelle ultime settimane, oltre al compagno di vita (di cui abbiamo tracciato un ritratto in un altro pezzo quest’oggi), sono state diverse le voci che hanno commentato questa dolorosa vicenda, ricordando da una parte l’impegno civile della donna e dall’altra ricordando le sue ultime parole e le volontà, lasciate in dono anche a una collega affetta dalla stessa patologia. Raccontiamo chi era Laura Santi partendo dalla sua carriera e poi dall’evento che le ha cambiato la vita.

Classe 1975 e più giovane del marito Stefano Massoli, conosciuto nel lontano 2004, Laura Santi era una giornalista, oltre che una delle personalità più esposte in Italia sul fronte delle battaglie per i diritti delle persone disabili, nonché consigliera dell’associazione ‘Luca Coscioni’: affetta da oramai 25 anni dalla malattia, la Santi aveva studiato Comunicazione presso l’ateneo perugino e poi aveva lavorato prima come giornalista per alcune testate locali e, successivamente, addetto stampa per delle organizzazioni no profit. Dopo la diagnosi della SM, aveva dovuto gradualmente abbandonare la sua originaria passione, pur continuando a lavorare come freelance per ‘Vanity Fair’ e tenendo aperto un blog (“La Vita Possibile”) in cui parlava di disabilità e temi legati al welfare.

FRANCECA MANNOCCHI, “HO TENUTO PER MANO LAURA SANTI E…”

L’aggravamento della malattia di Laura Santi e la necessità di un’assistenza intensiva h24, di cui si era fatto carico anche il marito, avevano fatto sì che il suo caso assurgesse pure agli onori delle cronache nazionali. “Dopo anni di progressione di malattia e dopo l’ultimo anno di peggioramento feroce delle sue condizioni, le sofferenze erano diventate per lei intollerabili” aveva spiegato il marito che, in un lungo post su Instagram, ha salutato la compagna di vita all’indomani della morte. “Dobbiamo essere noi a decidere, nessun altro” era uno dei concetti più volte ripetuti dalla Santi che, al contrario di quello che si può pensare, ha combattuto non per ottenere l’accesso alla procedura medica ma per condurre “una vita degna di essere vissuta, se uno lo vuole, anche fino a 100 anni e nelle condizioni più feroci”.

“Ma dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza estrema a decidere e nessun altro” sono state le ultime parole di Laura Santi affidate all’associazione, chiedendo solo di essere ricordata ma spiegando pure quello che, per chi non è malato, è l’indicibile ovvero il “senso di libertà dalle sofferenze, dall’inferno quotidiano che ormai sto vivendo”. E del suo ‘testamento’ morale si è fatta portavoce anche la collega Francesca Mannocchi, 44enne giornalista di La 7 che è affetta dalla medesima patologia ed è stata accanto alla Santi negli ultimi tempi, raccontando anche l’avvicinamento alla morte: “Ho tenuto per mano la mia amica Laura mentre nuotava fuori dal mondo (…) Laura che vive per sempre al tempo presente. ‘Ma soltanto tre, quattro anni fa non avrei mai pensato di arrivare fin qui. Io sono un corpo inerte, paralizzato, tetraplegico, sollevato, manovrato, movimentato, imboccato’…” ha scritto la giornalista raccontando il calvario della collega e un dolore “atroce, incomprensibile da fuori, inimmaginabile, un gorgo nero brutto, orribile, che non auguro a nessuno”.