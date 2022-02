Laura Schmidt, chi è la moglie di Vasco Rossi/ “Ho deciso che mi sarei innamorato”

Vasco Rossi non è solo un rocker in grado di tirare fuori tutta la sua grinta sul palco, ma è anche un marito amorevole, che non manca mai di dimostrare quello che prova alla donna della sua vita: Laura Schmidt.I due si sono sposati nel 2012, ma stanno insieme dal 1987 e hanno un figlio, Luca, nato nel 1991.

Il primo incontro tra i due è avvenuto quando lei aveva solo diciassette anni, ma nonostante la giovane età di lei l’artista originario di Zocca non ha avuto grandi dubbi all’idea di voler costruire il futuro con lei. E i fatti gli hanno dato evidentemente ragione. A completare la famiglia ci sono Davide, il primogenito dell’artista nato dalla relazione con Stefani Trucillo, e Lorenzo, nato pochi mesi dopo dal legame con Gabriella Sturani.

Vasco Rossi, tra depressione e tre malattie "mortali"/ Quali sono?

Laura Schmidt e Vasco Rossi: è stato un colpo di fulmine

Vasco ha capito subito che avrebbe potuto nascere un sentimento forte e duraturo per Laura nel momento in cui l’ha conosciuta. E non ha esitato ad ammetterlo, a conferma di come anche uno come lui possa essere romantico: “Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco – aveva detto in un’intervista -. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando potevo. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”.

Vasco Rossi: i suoi amori e flirt/ Da Barbara D'Urso e il matrimonio con Laura Rossi Schmidt

Lei ama restare in disparte e non ama le luci dei riflettori, pur avendo sostenuto il marito in tutti i momenti più importanti della carriera. A conferma dell’amore che il cantante prova per lei c’è anche una canzone che lui ha voluto dedicarle, che si intitola proprio “Laura“, inserita nell’album “Canzoni”.

LEGGI ANCHE:

Vasco Rossi a Sanremo 1982: incidenti e fischi/ Quell'ultimo posto con "Vado al massimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA