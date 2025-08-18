Laura Schmidt, moglie di Vasco Rossi: i due si sono conosciuti nel 1986 e innamorati nonostante l'enorme differenza di età tra loro

È cominciata nel 1986 la storia d’amore tra Vasco Rossi e la moglie Laura Schmidt. Lei, che ha 18 anni in meno del rocker, aveva solo 16 anni quando ha conosciuto l’artista. I due si sono conosciuti dunque quando lei era ancora una bambina, neppure maggiorenne: a farli incontrare fu il chitarrista Massimo Riva, amico in comune. Nonostante l’enorme differenza di età tra loro fu subito colpo di fulmine e Laura decise di dedicarsi anima e corpo a quell’amore, nonostante lo scetticismo di tante persone vicino a sé.

La moglie di Vasco Rossi, nata nel 1970 a Milano, qualche anno dopo il loro primo incontro è diventata mamma di Luca, il terzo figlio del cantante e unico della coppia insieme. Prima di Luca, Vasco aveva già due bambini, Davide e Lorenzo, nati nel 1986 da due donne diverse. Dunque, proprio nell’anno in cui sono nati i suoi figli, Vasco ha conosciuto Laura, che ha sposato però solamente molto più avanti.

Chi è Laura Schmidt, moglie di Vasco Rossi: le nozze nel 2012

Il cantante e Laura Schmidt sono convolati a nozze nel 2012: una decisione presa dalla coppia per “motivi burocratici” e non per una reale volontà di sposarsi. I due, infatti, non sembravano intenzionati a sposarsi: da loro vita insieme sembrava infatti già completa, dopo una lunghissima convivenza che andava avanti ormai da 25 anni e un figlio, Luca, nato nel 1991.

La moglie di Vasco Rossi non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Molto riservata, è stata vista spesso al suo fianco ma raramente ha fatto parlare di sé come protagonista. Luca Schmidt aveva 16 anni quando ha conosciuto il cantante, che invece ne aveva ben 34. Nonostante la grande differenza di età i due da allora sono felici insieme, e anzi, Laura è stata brava nel “domarlo” e farlo calmare, smussando dunque diversi angoli del uso carattere.

