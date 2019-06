LAURA SCHMIDT, MOGLIE VASCO ROSSI/ “E’ perfetta per me” (Siamo Solo Noi)

Laura Schmidt è la moglie di Vasco Rossi, il rocker di Zocca protagonista dello speciale “Siamo solo Noi” in onda lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5. Si tratta di un docu-concerto dedicato alle sei date sold out tenutesi allo Stadio San Siro di Milano con retroscena inediti e aneddoti raccontati dalla voce di Gerry Scotti e dello stesso Vasco in un’intervista speciale. Accanto al rocker immancabile la moglie Laura che da 33 anni è al suo fianco. Una storia d’amore unica, che il rocker ha raccontato così a Vanity Fair: “sa quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”.

Laura Schmidt e Vasco Rossi: età e primo incontro

Laura Schmidt e Vasco Rossi si sono incontrati nel 1986 per la prima volta: lei aveva soli 17 anni e lui 31 anni. A quei tempi Vasco non era assolutamente predisposto ad una storia seria; era appena uscito da carcere per detenzione di stupefacenti e aveva scoperto di avere due figli. Il primo incontro però con Laura è stato davvero esilarante come ricorda Vasco: “ero arrivato nella casa che affittavo a Riccione alle due, tre del mattino per andare a dormire. Ci trovo Massimo Riva che ospitavo con tre biondine, una più carina dell’altra, con le minigonne fin qua. Una di loro, appena mi ha visto è impazzita: “Ah, tu sei Vasco Rossi”. Mentre la Laura, che non mi conosceva per niente e che era ubriaca marcia, ha cominciato a insultarmi: “Ma chi ti credi di essere?”. Sta di fatto che proprio la biondina antipatica colpisce l’attenzione del rocker che chiese all’amico Massimo Riva di organizzargli una cena con lei.

Vasco Rossi e Laura Schmidt: il matrimonio

Determinata e vivace Laura Schmidt conquista non solo l’attenzione di Vasco Rossi, ma anche il suo cuore. Nonostante abbia cercato più volte di allontanarla dalla sua vita, Laura c’è sempre stata in silenzio e rispettando la sua vita spericolata. Proprio con lei, infatti, il Blasco ha deciso di avere un altro figlio. Così nel 1991 è nato Luca, un figlio voluto da entrambi, che per il cantautore ha significato una vera e propria sfida che gli cambia la vita. “Da quel momento lì ho pensato che non ci avrei messo un secondo a morire per lui. Prima di allora non avrei dato la mia vita per nessuno” ha dichiarato Vasco Rossi, che il 7 luglio del 2012 ha sposato la sua Laura nel municipio di Zocca. “Ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore” dice Vasco sulla moglie Laura, che considera “la compagna perfetta, in grado di esserci senza apparire”.



