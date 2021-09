Laura Schmidt, moglie Vasco Rossi/ “Mettere su famiglia la scelta più spericolata”

Si chiama Laura Schmidt la moglie di Vasco Rossi, donna relativamente ‘sconosciuta’ nel mondo dello spettacolo che affianca il celebre cantautore di Zocca dal 1987. “Oggi vado a comprare dei fiori”, ha scritto Vasco su Facebook in occasione del compleanno di Laura, da lui ribattezzata affettuosamente ‘Laurina’. Nello stesso post, il Blasco riporta uno stralcio della sua intervista a Vanity Fair rilasciata qualche anno fa: “Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore”.

Nel 1991, i due sono diventati genitori di Luca, il loro unico figlio insieme (Vasco ne ha avuti altri due da precedenti relazioni): “Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida”, dice, a proposito del suo desiderio, infine realizzato, di “metter su famiglia”.

Chi è Laura Schmidt, moglie di Vasco Rossi

Laura Schmidt ha circa 50 anni, essendo nata a Milano intorno al 1970 (non sappiamo la data di nascita esatta). Suo padre era originario di Ratisbona, in Germania, motivo per cui Laura ha un cognome tedesco. Durante gli anni della sua giovinezza, Laura ha studiato alla scuola cattolica delle suore Orsoline e, da giovane adulta, ha iniziato a lavorare presso l’agenzia investigativa di Tom Ponzi. Lei e Vasco si sono conosciuti nell’estate del 1987, quando Laura aveva 17 anni e Vasco esattamente il doppio.

Nonostante la differenza d’età, tra i due fu subito colpo di fulmine. Non abbiamo dati ufficiali nemmeno sul periodo del loro fidanzamento, ma – presumibilmente – Laura e Vasco iniziarono a frequentarsi nel 1988, a pochi mesi dal loro primo incontro. Il loro figlio Luca è nato nel 1991, quattro anni dopo quell’incontro. Vasco aveva già avuto altri figli, Davide e Lorenzo, da due relazioni precedenti. Per Laura – invece – si trattava evidentemente del primo figlio. Negli anni, la Schmidt ha sviluppato una profonda propensione per l’arte e per il disegno, testimoniata dalle illustrazioni realizzate per il video di Basta poco, girato a Bologna. Il matrimonio, soltanto civile, è arrivato nel 2012.

