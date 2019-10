Laura Silvestre, moglie di Kekko dei Modà/ Chi è? I brani a lei dedicati

Laura Silvestre è molto di più di una moglie per Kekko Silvestre, il cantante dei Modà. Compagna di vita e madre della loro figlioletta Gioia, la donna ha sempre preferito rimanere distante dai riflettori dello spettacolo, ma questo non vuol dire che non sia importante nella vita del cantante. 17 anni di vita, trascorsi anche ad assistere all’ascesa della band italiana, seguendo il futuro consorte fin dai tempi della gavetta. Difficile trovare sue foto online, mentre è più facile trovare Kekko insieme alla piccola Gioia, nata ormai otto anni fa. O meglio era così fino ad un po’ di tempo fa, prima che il cantante decidesse di sparire quasi del tutto anche dalla vita online. Così rimane solo una foto in bella vista su Facebook, che risale al maggio dell’anno scorso.

LAURA SILVESTRE, IL BRANO DEDICATO DA KEKKO

Nessuna traccia di Laura Silvestre, ma è possibile vederla in alcuni dettagli del viso della figlia. Capelli lisci lisci e biondi, fossette sulle guance, gli occhi del papà e un sorriso sempre perenne. “Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti”, rivela Kekko a Il Corriere della Sera spiegando anche come mai abbia deciso di fermarsi così a lungo. Anche se le canzoni dei Modà sono sempre molto romantiche, Laura Silvestre può vantarsi di essere protagonista di un brano in particolare, che il marito Kekko Silvestre ha scritto per lei il giorno dopo un San Valentino. “Una sera sono tornato da un bar molto tardi”, dice infatti a Radio 105 parlando di come sia finito per dimenticare la festa degli innamorati. Colpito dal proprio gesto, ha scelto di trascorrere una notte insonne e ha scritto il testo, “ho inciso direttamente il demo e gliel’ho lasciato sul tavolo al mattino”. Si tratta di Puoi leggerlo solo di sera, presente nell’ultimo disco Testa o croce.

LE PAROLE DEL MARITO SU DI LEI

Oggi, sabato 5 settembre 2019, Kekko Silvestre sarà ospite di Verissimo e di sicuro non vedremo la moglie Laura Silvestre al suo fianco. Quella normalità a cui ha deciso di tornare, fino al ritorno dell’intera band, è rappresentata anche dalla sua Laura. Una donna riservata che non ama apparire, ma che lo sostiene da lontano o da vicino a seconda dei casi. Dopo tutto è stata proprio lei, a quanto pare, ad impedire tempo fa che i Modà si sciogliessero. “Mi conosce bene”, dice al settimanale Grazia, “invece di starmi addosso bastava che mi guardasse in faccia e mi lasciava in pace”. Un legame sottolineato anche nel brano A Laura, parte dell’album Gioia pubblicato sette anni fa.



