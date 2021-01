Laura Sini, ex moglie di Massimo Ferrero/ Dal divorzio alle battaglie legali…

La vita privata di Massimo Ferrero è ricca di storie da raccontare. Il produttore cinematografico e imprenditore, oggi legato a Manuela Ramunni, è stato sposato con Laura Sini con cui, oltre ad aver condiviso una parte della sua vita privata, ha diviso anche la sua vita professionale tuffandosi in nuove attività. Laura Sini, ereditiera di un’azienda casearia, ha sposato Massimo Ferrero con cui è diventata cotitolare di sei caseifici e dal matrimonio nasce una figlia, Emma. Un matrimonio che, tuttavia, non è riuscito a superare la prova del tempo concludendosi con un divorzio. Dopo la fine del matrimonio con Laura Sini, Ferrero si è rifatto una vita con Manuela Ramunni con cui ha anche avuto due figli.

LAURA SINI, LA FINE DEL MATRIMONIO CON MASSIMO FERRERO

Sono tante le donne della vita di Massimo Ferrero che oggi, martedì 26 gennaio, è ospite del programma di Raiuno, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Con Laura Sini, tuttavia, oltre al divorzio, ci sono state anche alcune battaglie legali come si legge su Blitz Quotidiano. Una vicenda complicata quella che ha coinvolto Massimo Ferrero e l’ex moglie Laura Sini e che è stata raccontata nei dettagli per Repubblica da Giuseppe Scarpa. Un amore, dunque, che si sarebbe concluso con una battaglia legale abbastanza complicata fatta di varie denunce ma che ha portato anche alla nascita di una figlia, Emma. Oggi, Laura Sini rappresenta il passato per l’imprenditore e produttore cinematografico che, nel salotto di Serena Bortone, nel corso del programma di Raiuno, potrebbe raccontare altri dettagli.

