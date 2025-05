Laura Speranza è la moglie di Stefano Tacconi ma anche il suo punto fermo e solido, soprattutto in questi ultimi anni. È cosa nota che l’ex calciatore della Juventus ha rischiato la morte nel 2022 e, ancora oggi, vive nella tensione che tutto possa ricapitare. A dargli forza è però sua moglie, alla quale recentemente ha scritto una lettera, pubblicata attraverso le pagine del settimanale DiPiù, nella quale le ha chiesto di risposarlo e coronare nuovamente il loro sogno d’amore.

Laura e Stefano si sono conosciuti nel 1991: lei faceva la modella e aveva debuttato a Miss Italia, lui giocava nella Juve. Una sera si incontrano proprio nel ristorante dell’hotel in cui lui alloggiava con la squadra e si conoscono, e tra i due scocca la scintilla dell’amore. Un amore che ha portato a un matrimonio e alla nascita di quattro figli: Andrea, Alberto, Virginia e Vittoria.

Laura Speranza, la moglie di Stefano Tacconi e la (seconda) proposta di matrimonio

La loro vita è andata avanti tranquilla fino al 2022, quando Tacconi è stato colpito da un aneurisma celebrale e ha rischiato la morte. Oggi, dopo una lunga convalescenza e riabilitazione, sta meglio ed è pronto a rendere onorare ad una promessa fatta proprio a sua moglie Laura Speranza: quella di risposarla. “Ti avevo detto che se mi fossi salvato, se dopo l’emorragia cerebrale che mi ha colpito avessi trovato la forza di tornare a vivere, per te avrei fatto una pazzia”, ha scritto infatti Tacconi nella sua lettera, alla fine della quale ha anche lanciato la sua proposta di matrimonio: “Laura, io ti amo e amo la nostra tribù: per questo motivo ti chiedo di rinnovare, davanti a loro, la promessa di amarci per sempre”. Non resta che attendere la lieta celebrazione.