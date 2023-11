LAURA SPERANZA, CHI È MOGLIE DI STEFANO TACCONI/ Lui “Il medico le disse di pregare, non ha mai mollato”

Stefano Tacconi parla anche della moglie Laura Speranza a Verissimo, la donna con cui ha costruito la sua famiglia e che è sempre al suo fianco. “Mia moglie, che è devota di Padre Pio, ha prenotato una vacanza a San Giovanni Rotondo. Il medico che mi ha operato le disse di pregare, perché non sapeva se sarei arrivato al giorno dopo”. Non è stato affatto facile per l’ex portiere della Juventus e sua moglie.

“Sono parole forti, è stata dura, ma ha resistito anche lei. Non ha mollato, mi sta dietro, si prende cura di me. Ora che sono tornata a casa cucino io, lei è integrale…”. Stefano Tacconi scherza anche sul rapporto con la moglie Laura Speranza: “Se era pesante prima, pensa dopo!”. Riguardo la fede, invece, aggiunge: “La fede è stata importante, a casa ho un mausoleo di Padre Pio. Mi hanno regalato di tutto”. (agg. di Silvana Palazzo)

Laura Speranza e l’amore per Stefano Tacconi

Laura Speranza è la moglie di Stefano Tacconi, ex calciatore italiano. La coppia è felicemente innamorata da più di 30 anni e ci sono sempre stati l’uno per l’altra. In particolare nell’ultimo periodo della vita del campione colpito da un’ischemia cerebrale il 23 aprile 2022. Proprio la moglie a Pomeriggio 5 ha ricordato quel terribile momento: “io lo aspettavo a casa perché era il giorno del mio compleanno, ma lui non è tornato e mi ha chiamato l’ospedale di Asti. La sera prima è andato a un evento con nostro figlio Andrea. La mattina dopo Stefano aveva un forte mal di testa e ha preso un analgesico. Poi è caduto a terra”. A salvare la vita di Stefano è stato il figlio Andrea che ha raccontato: “a mezzogiorno avevamo appuntamento ad Asti in fiera e mi ha chiesto di andarci. Nemmeno si è alzato dalla macchina ed è svenuto. Fortunatamente l’abbiamo preso al volo, altrimenti avrebbe potuto sbattere la testa. L’ho steso a pancia in su ed ha avuto le convulsioni. Ho pensato subito al cervello, mi sono accorto respirasse male e di istinto l’ho girato sul fianco. Ha rimesso ed ha cominciato a respirare meglio. In cinque minuti è arrivata l’ambulanza. L’hanno portato subito via”.

Una tragedia per l’ex portiere della Nazionale che ha potuto contare sempre sull’amore della moglie e dei quattro figli: Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia.

Stefano Tacconi e Laura Speranza: una bella storia d’amore

Da più di 30 anni insieme. Il primo incontro, il colpo di fulmine e l’innamoramento. Il matrimonio e la nascita di quattro figli a suggellare un amore davvero unico. Stefano Tacconi e Laura Speranza si amano come il primo giorno e il loro amore è davvero un favola! Lui è stato uno dei portieri più grandi della storia del calcio italiano, mentre lei è una ex modella. Si incontrano più di 30 anni fa e da quel momento non si sono più lasciati. Lui era già sposato, ma la scintilla con Laura è stata talmente forte da spingere il campione a chiedere la separazione. Successivamente si sono sposati.

Dalla loro unione sono nati quattro splendidi Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia.











