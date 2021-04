Laura Speranza: “Mio marito Stefano Tacconi lontano da me”/ “Situazione peggiorata”

Laura Speranza, la moglie di Stefano Tacconi, torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi 1 aprile. Della coppia si è tanto parlato in questi mesi, soprattutto dopo la dichiarazione dell’ex calciatore di voler volare in Cina, lontano dalla sua famiglia, per fare l’allenatore. Oggi la Speranza torna a parlare di questa situazione, ammettendo che le cose continuano ad andare male.

“La tentazione di andare in Cina rimane, le trattative sono sempre aperte però la mia preoccupazione più grande è che lui vuole allontanarsi da me più che dall’Italia, questo mi spaventa!” ha ammesso la donna. Aggiungendo che, dall’ultima volta in studio con la D’Urso “non è cambiato niente, anzi, forse la cosa è peggiorata.”

Laura Speranza e le preoccupazioni sul marito Stefano Tacconi

Laura Speranza, dunque, racconta di una situazione ancora piuttosto in bilico col marito Stefano Tacconi. “Lui è un uomo dal carattere molto chiuso, anche per il lavoro che ha fatto, si tiene sempre molto dentro, poi in questo periodo è addirittura peggiorato, parla poco, non si apre…” ha tenuto a sottolineare in diretta. Di fronte a queste parole, Morena Zapparoli, ex moglie di Gianfranco Funari, le ha palesato la sua solidarietà: “Mi fa dolore sentire un marito come Tacconi che dice di aver bisogno di stare da solo quando sta male. Uno, quando si sente così, dovrebbe volere ancora più vicino a se la sua famiglia!”

