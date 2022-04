Laura Speranza, moglie e figli Stefano Tacconi/ Crisi superata? “Vuole allontanarsi”

Nelle ultime ore è piombata sulle prime pagine dei telegiornali la notizia del malore che ha colpito Stefano Tacconi. L’ex calciatore è ora ricoverato in prognosi riservata in neurochirurgia e al suo fianco, in apprensione e in attesa di aggiornamenti, c’è la sua famiglia. Stefano Tacconi è sposato con Laura Speranza, ex modella italiana. I due sono convolati a nozze nel 2011, dopo be 18 anni di convivenza, a Orta San Giulio. Dal loro amore sono nati quattro figli: Andrea, Virginia, Vittoria e Alberto.

STEFANO TACCONI MALORE: GRAVE PER EMORRAGIA CEREBRALE/ Come sta "colpito da ischemia"

Un amore solido, sì, che ha però conosciuto qualche momento di crisi. L’ultimo qualche tempo fa, quando Tacconi aveva annunciato la decisione di lasciare l’Italia per volare da solo in Cina con l’obiettivo di tornare ad allenare.

Stefano Tacconi e la crisi con la moglie Laura Speranza

Di questa crisi Stefano Tacconi, così come sua moglie Laura Speranza, ne hanno parlato anche attraverso giornali e ospitate televisive. La coppia è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso e in una di queste occasioni era stata proprio Laura a dichiarare: “La tentazione di andare in Cina rimane, le trattative sono sempre aperte però la mia preoccupazione più grande è che lui vuole allontanarsi da me più che dall’Italia, questo mi spaventa!” La donna aveva dunque palesato la sua preoccupazione, dichiarando ancora: “Lui è un uomo dal carattere molto chiuso, anche per il lavoro che ha fatto, si tiene sempre molto dentro…”. Adesso Laura è al fianco di Stefano, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Stefano Tacconi "Pronto per il Grande Fratello Vip"/ "Rivalità con Zenga? C'è ancora"

LEGGI ANCHE:

Laura Speranza: "Mio marito Stefano Tacconi lontano da me"/ "Situazione peggiorata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA