Laura Torrisi/ Dopo le sorprese, un posto in semifinale? (Amici Celebrities)

LAURA TORRISI ELIMINATA DA AMICI CELEBRITIES?

Laura Torrisi si salverà oppure no in questa nuova puntata di Amici Celebrities? Le prime anticipazioni di quello che vedremo questa sera lascia pensare che sarà proprio così. La bella attrice è pronta ad affrontare il suo ritorno sul palco convinta che tutto possa accadere e che l’unica cosa certa è che le emozioni e le sorprese non mancheranno così come è successo nelle scorse settimane. In realtà i primi spoiler non dicono niente su di lei se non fosse che la vedremo esibirsi nel canto e che la prima manche sarà vinta dai bianchi che porteranno a casa quasi tutti i punti mettendo a rischio proprio uno dei blu. A rischio eliminazione però non ci finirà Laura Torrisi che, di fatto, a fine serata si salverà ottenendo il suo posto in semifinale ma dovendo dire addio alla brava Francesca Manzini. Siamo sicuri che le polemiche per questo non mancheranno, quale sarà la reazione dell’attrice?

TANTE LACRIME PER LAURA TORRISI AD AMICI CELEBRITIES

Lacrime, sorprese ma anche tanta bravura, questo ha contraddistinto il percorso di Laura Torrisi che questa sera tornerà sul palco di Amici Celebrities per ottenere un posto, che sicuramente le spetta, in semifinale. La penultima puntata del programma andrà in onda proprio la prossima settimana e mentre l’imbuto si stringe, l’attrice si prepara a tornare lasciandosi alle spalle le lacrime delle scorse settimane, per puntare in alto. La bella attrice ha vissuto al massimo le sue emozioni nei sabati scorsi e se in un primo momento si è sciolta in lacrime ricordando l’amato nonno e cantando, in sfida con Pamela Camassa, “Nonno Hollywood”, sabato scorso ha fatto lo stesso alla vista della figlia Martina in studio per farle una sorpresa accompagnata dal padre, ex compagno di Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni. Le emozioni per lei non sono mancate e anche i brani che ha portato sul palco sono sempre stati impegnativi, succederà lo stesso anche questa sera?

LAURA TORRISI PROMOSSA DA PLATINETTE, ARRIVERA’ IN SEMIFINALE?

Chi sarà dalla sua parte è Platinette. La bella Laura Torrisi ha conquistato il pubblico di Amici Celebrities mentre in studio è proprio il giudice a premiarla sempre, o quasi. La stessa cosa ha fatto in questi giorni in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha confidato: “Una vera sorpresa. Quando ha interpretato Io che amo solo te di Sergio Endrigo con quella coloritura di note che è un acquarello, ci ha messo sentimento autentico e l’ha trasmesso“. Sicuramente Laura Torrisi è una delle rivelazioni di questa versione vip del programma di Maria De Filippi ma la finale si avvicina e uno tra i blu o i bianchi dovrà lasciare lo studio in vista della semifinale. Laura Torrisi potrebbe salvarsi ancora una volta ma, a quel punto, lo scontro con uno dei suoi colleghi, ovvero Emanuele Filiberto di Savoia e Francesca Manzini, è servito. Chi perderà il suo posto?



