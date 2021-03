Laura Torrisi fidanzata di Aiello?/ Il gossip impazza per “like sospetti” ma…

Oggi Aiello sarà ospite a Domenica In e in molti sperano che la zia Mara faccia proprio a lui la domanda che si stanno facendo tutti in questi giorni: Laura Torrisi è la sua fidanzata attuale? La bella morettina non ha di certo bisogno di presentazioni visto che dopo la partecipazione al Grande Fratello è sicuramente una di quelle che è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo dello spettacolo. Da attrice di fiction al cinema per l’ormai ex Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi si è messa in gioco anche sul palco della versione vip di Amici mettendo in mostra le sue doti, e ora? Da qualche tempo sembra un po’ ferma in famiglia tra lockdown e restrizioni ma qualcuno è pronto a scommettere che questo non le abbia impedito di andare avanti con la sua vita privata e, magari, proprio con Aiello.

Aiello/ Dopo Sanremo 2021 conquista Sandra Milo: "Sei una bomba"

Laura Torrisi è la fidanzata di Aiello? Indizi ma nessuna conferma

Reduce dal successo di Sanremo 2021, il cantautore calabrese sarebbe finito nel mirino del gossip, anche se continua a dirsi “impegnato con la musica”, proprio per via di alcuni indizi che lo legherebbero a Laura Torrisi. Il motivo? I social, ovvio. A finire sotto la lente sono stati una serie di mi piace vicendevoli che avrebbero fatto impazzire il gossip ma che, in realtà, non provano molto visto che i due non si sono scambiati frecciatine o frasi tanto da sembrare in intimità. Rimane il fatto che né Laura Torrisi e né Aiello al momento hanno smentito questo gossip ma qualche novità potrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio su Rai1.

