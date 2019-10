Laura Torrisi/ La cantante “intima” sarà eliminata o andrà in finale? (Amici Celebrities)

IL DUETTO CON ALBERTO LA PORTERA’ IN FINALE AD AMICI CELEBRITIES?

E alla fine sembra proprio che in finale non ci sia spazio per Laura Torrisi. La bella attrice che si è rivelata brava cantante ad Amici Celebrities non sbarcherà in finale. Questo è il responso delle anticipazioni riportate dal Vicolo delle News e che rivelano come l’attrice sia uscita al secondo dei cinque gironi pensati per questa semifinale in onda oggi su Canale 5 ma registrata già ieri. La settimana scorsa la stessa Platinette aveva fatto notare che le aspettative sono sempre alte quando si tratta di Laura Torrisi e forse questa volta non è riuscita nel suo intento: “Laura continua a generare aspettative su aspettative, nel senso che uno si aspetta i botti di Capodanno che questa volta non ci sono stati. Un po’ troppo gridata. Avrebbe dovuto essere interpretata in modo diverso, più intimo”. Nella serata di questa sera Laura Torrisi avrà modo di duettare nuovamente con Alberto Urso ma anche questo non la aiuterà poi molto.

MARIA DE FILIPPI PRO LAURA TORRISI AD AMICI CELEBRITIES

Laura Torrisi è pronta ad affrontare il palco importante della semifinale di Amici Celebrities in onda questa sera su Canale 5 con un giudice speciale, Maria de Filippi. La conduttrice fino a questo momento non si è mai sbilanciata sui suoi concorrenti in veste di padrona di casa ma oggi potrà dire qualcosa di più e rivelare proprio la sua simpatia per Laura Torrisi. Chi ha seguito il programma si è accorto della sua vicinanza all’attrice che spesso ha preso sotto la sua ala protettrice e, finalmente, questa sera avrà modo di commentare quelle che sono le sue performance facendo felice il pubblico a casa e non solo. Questo permetterà a Laura Torrisi di avere un posto nella finale di Amici Celebrities? Non ne siamo sicuri, almeno non dopo l’eliminazione a sorpresa di Francesca Manzini che ha lasciato lo studio in lacrime la scorsa settimana.

LE GRANDI SORPRESE E IL TALENTO DI LAURA TORRISI

Un vero e proprio talento questo è Laura Torrisi che in queste settimane è riuscita ad avere sempre modo di andare avanti conquistando un posto di tutto rispetto ad Amici Celebrities. L’attrice sa cantare bene e lo ha fatto approcciando sempre brani molto intimi che spesso l’hanno commossa fino alle lacrime soprattutto quando è stato il momento di ricordare la sua nonna con “Nonno Hollywood” e quando ha abbracciato la sua Martina. Proprio Maria De Filippi ha pensato per lei ad una bella sorpresa che ha portato in studio la figlia avuta dal regista e attore Leonardo Pieraccioni che ha accompagnato la bambina facendolo felice la sua ex. Le emozioni di sicuro non sono mancate nel suo percorso e tanti sono stati i complimenti per lei anche da parte di Ornella Vanoni e Platinette. Saranno loro a decretare il suo successo questa sera quando si scontrerà con i suoi colleghi di programma?



