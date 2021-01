Laura Torrisi operata per endometriosi/ “Sono a casa dopo ennesima battaglia”

Laura Torrisi sui social ha raccontato il suo Capodanno alternativo trascorso in ospedale dove si è sottoposta ad un piccolo intervento. La ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha vissuto gli ultimi giorni del 2020 in ospedale per un intervento chirurgico a cui da tempo doveva sottoporsi per la endometriosi. A rivelarlo a sorpresa è stata proprio la Torrisi che ha condiviso un lungo post sui social raccontando cosa è successo: “tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te. Marty’. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo”.

Laura Torrisi post intervento: “sono a casa, sto recuperando”

La bellissima Laura Torrisi si sofferma poi sul post intervento: “sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”. Infine la bellissima Laura ha voluto inviare un messaggio di auguri a tutti il suo pubblico e fan: “vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! Torno presto, Laura”. Per fortuna l’intervento chirurgico è andato bene, visto che la Torrisi è tornata a casa dopo qualche giorno di ricovero in ospedale. A starle accanto in questo momento così delicato la sua amatissima figlia Martina, nata dall’amore con Leonardo Pieraccioni, ma anche la sua famiglia.



