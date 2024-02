Laura Valente, chi è la mamma di Angelina Mango ex voce dei Matia Bazar?/ Toccante retroscena post esibizione

Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 con La Noia: chi è la mamma Laura Valente?

Nella serata di oggi del Festival di Sanremo 2024 tra i 30 cantanti in gara c’è Angelina Mango, chi è la mamma Laura Valente? Si sa infatti che la vincitrici di Amici 2022 è figlia del grande artista prematuramente scomparso Mango ma anche la madre è una cantante molto affermata e nota. L’artista infatti, classe 1963 inizia i primi passi nel mondo della musica negli ’80 con importanti collaborazioni con artisti del calibro di Mogol.

La mamma di Angelina Mango, Laura Valente, è verso la fine degli anni ’80, più precisamente nel 1989, che inizia a farsi conoscere al grande pubblico, diventa infatti la voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono di Antonella Ruggero. Il gruppo con l’artista come voce principale partecipa al Festival di Sanremo bene due volte nel 1992 con il brano Piccoli Giganti e nel 1993 con il brano Dedicato a te. Sul finire degli anni ’90 lascia il gruppo e si ritira dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia, il marito Mango ed i due figli Filippo ed Angelina.

Laura Valente, chi è la mamma di Angelina Mango? La giovane cantante svela un retroscena post esibizione

Durante la conferenza stampa Angelina Mango ha rivelato come ha reagito la madre Laura Valente dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024: “Piangeva soltanto, è stato il momento in cui ho pianto anche io (…)” Poi ha cercato di smorzare un po’ i toni con delle battute. Ha ammesso che le sembrava felice, augurandosi che piangesse per gioia e non per tristezza.

Dopo il retroscena toccante sulla telefonata con la mamma Laura Valente, Angelina Mango ha risposto alle altre domande della conferenza stampa. Non sono mancate domande sulla scelta fatta per la canzone che interpreterà nella serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover. Ha scelto di portare il celebre del papà Mango La Rondine.

