Kekko Silvestre innamoratissimo di Laura Valente: “Mi ha tenuto legato all’amore e a una vita normale”.

Laura Valente è la moglie di Kekko Silvestre dei Modà e i due sono sempre stati piuttosto restii a parlare della loro vita privata in pubblico. Nonostante ciò, stanno insieme da così tanto tempo che è impossibile pensare di non saper nulla su di loro, anche perchè lei lo ha sempre accompagnato nel corso della sua carriera. Oltre a condividere uno splendido matrimonio, hanno anche una figlia di nome Gioia nata nel 2011.

Maria Rita Parsi, chi è?/ La psicoterapeuta: "Attraverso il gioco i bambini sperimentano la realtà"

La moglie di Kekko Silvestre è lontana dalla televisione e non c’entra con il mondo dello spettacolo. Piuttosto riservata, non comunica nulla riguardo alla sua vita neanche sui profili social di cui dispone. Nel corso degli anni si sa che Kekko le ha intitolato l’album ‘Gioia‘ e la canzone ‘In tutto l’universo’, ma pensate un po’? Non condividono mai foto insieme. Sul profilo di Kekko compaiono foto della figlia, ma la moglie preferisce non comparire davanti alla fotocamera.

Corinne Clery: chi è, malattia e le accuse al figlio/ Confessione choc: "Non voglio più soffrire..."

Laura Valente, Kekko Silvestre innamorato di lei: “Lei mi conosce bene…”

Kekko Silvestre ha sposato Laura Valente nel 2021 dopo tantissimi anni di relazione. Sono convolati a nozze con un’improvvisata: “Dopo 23 anni di fidanzamento mi sono sposato. Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna. È stata una cosa improvvisata, una scelta mia“. Il cantante ha raccontato in un’intervista a Chi di averla sempre avuta vicino durante tutta la sua vita: “Mi è sempre stata vicino… lei mi conosce bene. Ha vissuto tutta la carriera dei Modà, mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l’amore a una vita più normale“.

Luca Barbareschi e la stoccata ai figli: "Li ho abituati male"/ "Mi chiamano solo per i soldi e poi..."