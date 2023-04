Laura Valente, chi è la moglie di Mango/ Il dramma dopo la morte: “Di lui mi manca tutto, ha lasciato…”

Laura Valente, chi è la moglie del cantante Mango

Laura Valente è la moglie di Mango, ma anche una cantautrice italiana. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e proprio la musica le ha permesso di incontrare e innamorarsi di Mango vivendo al suo fianco sia nella vita professionale che privata. Laura Valente, dopo l’addio di Antonella Ruggiero ai Matia Bazar, è stata anche la voce dello storico gruppo italiano. Dopo l’incontro con Mango e la decisione di formare una famiglia con lui, la Valente non ha mai abbandonato la musica continuando a cantare anche dopo essere diventata mamma. La morte di Mango ha, purtroppo, messo fine a quella vita che aveva costruito con impegno e dedizione.

Dalla scomparsa del grande artista sono trascorsi, scomparso nel 2014, sono trascorsi diversi anni, ma la sua mancanza si sente tantissimo come ha ammesso la Valente ai microfoni de La Vita in diretta in una puntata trasmessa nel 2019: “Dell’uomo manca tutto alla famiglia. Pino ci ha lasciato tanto del suo talento e della sua ispirazione”.

Laura Valente e Mango: le parole della figlia Angelina

Della storia d’amore tra Mango e Laura Valente e del grande dolore che la morte dell’artista ha arrecato alla Valente è stata la figlia, Angelina Mango. L’allieva della scuola di Amici 22 che dai genitori ha ereditato il grande talento musicale, parlando della madre, ha spiegato che è la persona che ammira di più lasciandosi, poi, andare ad una struggente rivelazione.

“Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore”, ha raccontato la Mango. “Lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui…poi ha perso tutto però: per 30 anni ha costruito una vita che le è stata tolta quando è morto mio padre”. Oggi, la Valente porta avanti il ricordo del marito e la famiglia dedicandosi alla musica e ai figli.

