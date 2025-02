Kekko Silvestre, frontman dei Modà, è sposato da qualche anno con Laura Valente, la donna con la quale condivide la propria vita ormai da tantissimi anni. I due stanno insieme da quando sono due ragazzi e nonostante il matrimonio sia arrivato solamente nel 2021, il loro amore prosegue ormai da tantissimo tempo. Nel 2011, inoltre, la coppia ha avuto una figlia, Gioia. Laura ha sempre accompagnato Kekko in ogni momento della sua carriera, rimanendogli accanto anche nel complicato periodo della depressione. Nel 2011 è arrivata la gioia più grande, di nome e di fatto: è nata la loro unica figlia insieme, che ha reso Kekko un uomo completo e ancor più soddisfatto della loro vita.

Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko Silvestre: “Mi hanno aiutato tanto”

Laura Valente e suo marito Kekko si conoscono davvero da sempre, da quando erano appena due ragazzini ma nonostante ciò non avevano mai pensato al matrimonio fino al 2021, quando si sono detti di “sì” dopo un periodo complicato vissuto a causa della depressione del cantante dei Modà che ha dovuto fare i conti con vari problemi a livello psicologico che ne hanno minato la stabilità per un certo momento della sua vita. L’artista non ha mai nascosto che Laura e Gioia sono state il motivo per il quale è andato avanti, riuscendo finalmente a rivedere la luce dopo quel momento buio dal quale sembrava non uscire più.