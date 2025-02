La famiglia è molto importante per i cantanti di Sanremo 2025 perché possono contare sulle loro critiche, sui loro elogi e anche sui loro rimproveri in base a come si comportano. Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, ha iniziato la sua ennesima partecipazione al Festival sotto le nubi della sfortuna perché durante le prove è caduto per le scale finendo per battere il costato su uno spigolo. La moglie Laura Valente e la figlia Gioia si saranno preoccupate perché il loro uomo è andato a Sanremo per cantare, non di certo per star male.

Kekko dei Modà è caduto nel baratro della depressione. Ha visto talmente tanto da vicino il buio che ha avuto paura di andarsene per sempre da questa vita. Così facendo ha deciso di compiere un gesto improvviso per mettere al sicuro sua moglie e sua figlia: “Abbiamo vissuto un momento duro” ed ecco che è corso a prendere i documenti per le nozze e glieli ha fatti trovare a casa. Così facendo hanno coronato il loro amore e si sono messi al riparo da eventuali pasticci burocratici.

Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko dei Modà: un amore indissolubile

Potrebbe mai arrugginirsi l’amore che Kekko dei Modà prova per sua moglie Laura Valente e per la figlia Gioia? Ovviamente no, eppure ha vissuto un momento talmente buio della sua vita che ha avuto paura che potesse capitare il peggio. La depressione, in seguito agli attacchi di panico, lo ha fermato e solo dopo ha deciso di partecipare a Sanremo 2024 e poi a Sanremo 2025 di Carlo Conti, dove è stato così sfortunato da farsi male.

Lui e la moglie si conoscono fin da ragazzi e nel 2011 hanno messo al mondo il loro sole più prezioso ovvero Gioia. E cosa ha detto il cantante a proposito della figlia? Che ha una grande sensibilità e che non gli rinfaccerà mai di non essere stato presente alla sua comunione. Spera di insegnarle a vivere come lei fa con lui giorno dopo giorno.

