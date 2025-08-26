Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko Silvestre: chi sono? 23 anni insieme ma il matrimonio è arrivato solamente qualche tempo fa

Da tutta la vita al fianco della stessa donna, Kekko Silvestre è sposato da qualche anno con Laura Valente. Nonostante un rapporto che va avanti da 23 anni, Kekko ha sposato quella che è sua moglie solamente qualche anno fa. I due stanno insieme infatti da quando erano quasi due bambini ma le nozze sono arrivate solamente molto tempo dopo, dopo una promessa fatta dal cantante dei Modà, che ha temuto seriamente per la sua vita durante un periodo buio, che lo ha portato a dubitare della sua stessa vita. Kekko e Laura non hanno mai sentito l’esigenza di sposarsi, almeno fino al 2021. Ma da dove è nata questa volontà di mettere finalmente la fede al dito della donna a lui vicina da sempre?

Nel 2021 Kekko Silvestre ha sofferto di una grave depressione. Un problema che ha condizionato in maniera importante la vita dell’artista, che ha pensato anche di morire, non riuscendo più a vedere la luce nella sua vita. Dopo aver sofferto del problema psicologico, che ne ha condizionato in maniera molto grave la vita, Kekko Silvestre ha deciso di convolare a nozze con la donna della sua vita, ufficializzando finalmente il loro grande amore anche per la Legge. Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko Silvestre, dopo la depressione sono diventati ancor più centrali nella sua vita, diventando il punto fermo della sua vita.

Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko Silvestre: chi sono? Nel 2011 la nascita della bimba

Dopo il duro periodo vissuto, Laura Valente è diventata la moglie di Kekko Silvestre. “L’ho sposata perché le ho promesso che l’avrei fatto appena mi fossi ripreso. Avevo paura che lei sarebbe rimasta senza diritti” ha rivelato il cantante dei Modà. Dunque, i due si sono uniti in matrimonio anche per regolamentare la loro posizione davanti alla Legge.