Moglie e figlia di Kekko Silvestre si chiamano Laura Valente e Gioia. Sono questi i nomi delle due donne della vita dell’artista, il cantante dei Modà nato a Milano ma da una famiglia originaria del sud, tra Napoli e Crotone. Proprio Laura e Gioia sono sempre state al fianco dell’uomo anche nei momenti più complicati della sua vita, come quello della depressione che ha colpito l’artista nel 2021, impedendogli persino di muoversi. Proprio durante quei mesi complicatissimi, nei quali Kekko pensava persino di morire, ha preso una decisione importante: quella di sposare Laura alla quale era legato ormai da tempo, da più di vent’anni.

“L’ho sposata perché le ho promesso che l’avrei fatto appena mi fossi ripreso. Avevo paura che lei sarebbe rimasta senza diritti. Mi sono spaventato a morte, è stato un momento duro per noi” ha spiegato Kekko. Questo è avvenuto proprio dopo la diagnosi di depressione che lo ha portato ad affrontare un periodo tutt’altro che semplice. Il matrimonio è arrivato all’improvviso: “Ho preso la bici, sono andato a prendere i documenti per il matrimonio e glieli ho fatti trovare. È stato uno dei momenti più belli, la mia vita stava ricominciando ancora con lei” ha spiegato con occhi pieni di gioia il cantante dei Modà, che ha così coronato il suo sogno d’amore con Laura, la donna della sua vita che lo ha reso anche papà.

Laura Valente e Gioia, moglie e figlia di Kekko Silvestre: insieme fin da bambini

Kekko Silvestre e la moglie Laura Valente sono stati fidanzati per ben 23 anni prima di arrivare al matrimonio. Una storia lunghissima, dunque, che va avanti da quando i due erano bambini: lei, in particolare, aveva solo 17 anni quando si è fidanzata con quello che poi sarebbe diventato un cantante molto conosciuto e amato in Italia. I due sono diventati genitori di Gioia nel 2011: una bambina intelligente che è diventata il centro della vita della mamma e del papà. Moglie e figlia di Kekko Silvestre sono il centro della sua vita del cantante che non perde mai occasioni di parlare di loro come il grande amore della sua esistenza.