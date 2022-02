Laura Ziliani, domani i funerali: figlie chiedono di partecipare/ Mossa della difesa?

Sono previsti per la giornata di domani, venerdì 24 febbraio, i funerali di Laura Ziliani, la donna scomparsa l’8 maggio dello scorso anno e rinvenuta cadavere nell’agosto successivo tra la vegetazione nei pressi fiume Oglio a Temù (Brescia). Solo adesso, dopo molti mesi, parenti ed amici potranno renderle l’ultimo saluto. Le figlie Silvia e Paola, sebbene siano in carcere da cinque mesi, come riferito nel corso della trasmissione Ore 14 hanno chiesto di poter essere presenti al funerale della madre, che secondo l’accusa avrebbero prima sedato e poi soffocato, con la complicità del fidanzato della maggiore, Mirto Milani.

Le due donne in questi mesi si sono trincerate dietro il silenzio, condividendo la medesima cella. Solo adesso hanno deciso di romperlo con una richiesta ben precisa: partecipare ai funerali di Laura Ziliani che si terranno domani a Brescia. Sarà il pm titolare dell’inchiesta a decidere, valutando l’opportunità della loro presenza alle esequie. Silvia, Paola e Mirto, secondo gli inquirenti definiti il ‘trio criminale’ si sono sempre professati innocenti. La richiesta potrebbe essere proprio una mossa della difesa al fine di ribadire l’estraneità ai fatti contestati, ma la procura che sta ancora indagando avrebbe un quadro chiaro sul loro diretto coinvolgimento nell’omicidio e nell’occultamento di cadavere dell’ex vigilessa.

Laura Ziliani: figlie saranno presenti ai funerali?

L’omicidio di Laura Ziliani, secondo le indagini, sarebbe stato a lungo premeditato, al solo scopo di appropriarsi del patrimonio della donna. Un delitto, secondo le carte dell’inchiesta, commesso con lucidità e non comune freddezza. Contro i tre ragazzi anche il tentativo di sviare le indagini attraverso una serie di depistaggi. La presenza di Silvia e Paola ai funerali della madre, tuttavia, potrebbe creare non poche tensioni da parte degli altri familiari della vittima, che domani saranno ovviamente presenti, a partire da Lucia, la figlia secondogenita di Laura alla quale è stata strappata la madre forse proprio dalle sorelle.

“E’ una situazione molto scivolosa”, ha commentato Roberta Bruzzone intervenendo alla trasmissione di Rai2, commentando l’opportunità delle due figlie di partecipare ai funerali della Ziliani, “io non credo che la procura le autorizzerà perché in questa fase dell’inchiesta ancora delicata, in considerazione della totale assenza di collaborazione che hanno offerto le due ragazze, non credo che sia possibile permettere questo tipo di partecipazione”.



