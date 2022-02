Laura Ziliani, funerali: pm nega partecipazione a figlie/ “Chiusura indagini lontana”

A distanza di quasi 10 mesi dalla morte di Laura Ziliani e quasi 7 dal ritrovamento del suo corpo, solo oggi, venerdì 25 febbraio 2022 si sono svolti i funerali della donna a Brescia. Come raccontato dall’inviata della trasmissione Ore 14, era attesa la madre di Laura, Marisa, insieme alla figlia secondogenita, Lucia, mentre Silvia e Paola Zani, le due figlie accusate insieme a Mirto Milani di aver prima sedato e poi soffocato la donna non saranno presenti. Le due ragazze, in carcere dal 24 settembre scorso, avevano avanzato la richiesta, attraverso la propria difesa, affinché potessero partecipare alle esequie ma il pm titolare dell’inchiesta ha negato l’autorizzazione.

Guerra Ucraina, Roberta Bruzzone "io terrorizzata"/ “Bagno di sangue durerà a lungo”

Intanto, secondo quanto trapelato dall’inviata della trasmissione di Rai2, stando alle loro fonti pare proprio che ancora per la chiusura delle indagini occorrerà attendere “almeno fino a fine marzo, forse anche di più” dal momento che gli investigatori avrebbero chiesto ulteriore tempo, sebbene le prove a carico di Silvia, Paola e Mirto sarebbero già “abbastanza pesanti”.

CONCETTA E ROBERTO, GENITORI JONATHAN BAZZI/ "Anni che non sento mio padre"

Laura Ziliani, oggi i funerali: figlie assenti

Sempre secondo l’inviata di Ore 14, intervenuta in diretta da Brescia sul caso di Laura Ziliani, ci sarebbero ancora degli esami da fare anche da parte di un geologo ed altri approfondimenti che porteranno a prolungare l’attesa prima di scoprire chi materialmente avrebbe ucciso Laura e come è stato spostato il corpo e quando.

In merito alla richiesta delle figlie di Laura Ziliani di partecipare ai funerali, Candida Morvillo, intervenuta a Ore 14 ha commentato: “Loro dovevano farla perché si dichiarano innocenti e quindi di conseguenza hanno voglia di andare al funerale della mamma perché sono ingiustamente accusate. Ovviamente era comunque una richiesta di pessimo gusto”. Dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere, la procura non ha ritenuto opportuno pretendere alcun confronto con i tre indagati, né loro si sono offerti in tale direzione, come ribadito anche da Roberta Bruzzone.

EMANUELE SALCE, CHI È/ "Ho combattuto contro la depressione, avevo modelli altissimi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA