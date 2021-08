Laura Ziliani, suo cadavere trovato nel torrente?/ “Testa rasata e senza vestiti”

Il giallo sulla scomparsa dell’ex vigilessa Laura Ziliani potrebbe concludersi a breve, in seguito all’esito degli esami del Dna sul cadavere rinvenuto in un torrente a Temù e che sembrerebbe appartenere proprio alla donna scomparsa lo scorso 8 maggio dalla provincia di Brescia. Dopo essere uscita per una passeggiata, la 55enne sarebbe scomparsa nel nulla. Un giallo che sembra alimentarsi ulteriormente dopo il ritrovamento del corpo avvenuto la scorsa domenica. La procura ha sempre mostrato forti dubbi sulla tesi dell’allontanamento volontario e per questo nelle passate settimane aveva indagato per omicidio le due figlie di Laura ed il fidanzato della maggiore.

Adesso i dubbi legati ad una morte violenta sembrerebbero trovare conferma dallo stato in cui si trovava il corpo senza vita forse appartenente alla 55enne: dalla testa rasata al corpo senza vestiti e semi nudo. Come riferisce Il Messaggero, dunque, se il Dna dovesse confermare l’identità del cadavere, questi nuovi elementi andrebbero ad allontanare definitivamente l’ipotesi di una morte accidentale. Pochi giorni dopo la sua sparizione, il 23 maggio, proprio poco lontano dal luogo del ritrovamento del misterioso cadavere era stata trovata una scarpa da trekking della Ziliani.

GIALLO LAURA ZILIANI: CORPO FU SEPOLTO?

Sarà una conferma attesa, quella che potrebbe giungere solo dopo l’autopsia e l’esame del Dna ma intanto le indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani non si fermano. Secondo quanto emerso da alcuni giornali locali, sono svariate le piste finora percorse dagli inquirenti, collegate al rinvenimento del cadavere. E’ possibile – ma resta sempre nel limbo delle ipotesi – che quel corpo possa essere stato sepolto salvo poi emergere negli ultimi giorni dopo l’esondazione del fiume a causa del maltempo. La zona infatti era già stata ampiamente battuta dal soccorso alpino. Il sindaco di Temù ha così commentato il ritrovamento del cadavere: “È un bel mistero come sia potuto finire qui il corpo perché dalla zona indicata, dove Laura sarebbe andata a passeggiare, è impossibile arrivare nel fiume Oglio”. Il cadavere era stato trovato la scorsa domenica da un bambino mentre passeggiava sulla pista ciclabile sulla sponda del fiume Oglio.

La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani era avvenuta nelle passate settimane quando, in seguito ad alcune contraddizioni gli inquirenti avevano puntato i riflettori sulle due figlie e successivamente sul fidanzato della primogenita ritenuto presunto responsabile di concorso in omicidio ed occultamento di cadavere.



