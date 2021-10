Laura Ziliani/ Testimone: “Famiglia Milani cercava affittuari dopo sua scomparsa”

Nella puntata di mercoledì 6 ottobre 2021 di “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è tornati a parlare della morte di Laura Ziliani, l’ex vigilessa ritrovata morta in estate a Temù, nel Bresciano, a distanza di alcuni mesi dalla sua scomparsa. Nel corso della diretta, la presentatrice e gli ospiti hanno dedicato la loro attenzione al ruolo rivestito dalla mamma di Mirto Milani, fidanzato di Silvia Zani, una delle tre figlie della vittima.

Inizialmente, è stata mandata in onda la testimonianza di un’amica di Laura, la stessa che avrebbe dovuto fornirle i materassi nuovi per i suoi appartamenti: “Non ho mai incontrato Mirto e nemmeno Laura me ne aveva mai parlato – ha asserito –. Sono venuta a conoscenza della sua esistenza attraverso una mail, quella che ha bloccato l’acquisto dei materassi. Mi è arrivata dalla mamma di Mirto, circa una settimana dopo la scomparsa di Laura. Rileggendo la vicenda con gli elementi successivamente emersi, mi è parsa una stranezza. Mi sembra un intervento strano, ma in quel periodo pensavo che avesse semplicemente voluto aiutare le due ragazze (Silvia e Paola, figlie di Laura Ziliani, ndr), che stavano affrontando un momento difficile”.

LAURA ZILIANI: QUAL È IL RUOLO DELLA FAMIGLIA MILANI IN QUESTA VICENDA?

Nel corso della trasmissione di Rai Uno, è stata quindi mandata in onda un’altra testimonianza audio di una persona che conosceva Laura Ziliani. In essa, emergerebbe un dettaglio sconvolgente: “Dopo l’8 maggio, la madre di Mirto chiedeva in giro se qualcuno fosse interessato a prendere in affitto gli immobili in paese in vista dell’estate – ha commentato –. I Milani erano molto attivi su questo fronte”.

Queste parole, se confermate, andrebbero a sommarsi alle dichiarazioni effettuate da altri vicini, che hanno riferito di avere visto i genitori di Mirto trasferirsi nell’abitazione di Temù dell’ex vigilessa subito dopo la sua scomparsa, dedicandosi a operazioni di pulizia dell’alloggio. Ripetiamo, versione tutta da confermare, anche se a Temù c’è chi dice che tra le due future consuocere i rapporti non fossero propriamente idilliaci.

