Laura Ziliani, una delle figlie tentò di depistare le indagini?/ “Piango ogni giorno”

Il caso di Laura Ziliani ha ancora numerosi enigmi da risolvere e questa sera la trasmissione Quarto Grado se ne occuperà nel corso della nuova puntata facendo il punto sulle ultime novità. La svolta successiva al ritrovamento del corpo dell’ex vigilessa 55enne ed all’arresto delle due figlie Silvia e Paola Zani e del loro fidanzato Mirto Milani è stata rappresentata dal risultato dell’autopsia eseguita sul corpo della vittima. Intanto dopo essersi avvalsi tutti e tre della facoltà di non rispondere, il giudice ha ritenuto necessario confermare il carcere poiché ritenuti tutti pericolosi.

Mentre sono in corso le indagini al fine di ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, l’accento si posa in particolare su una delle figlie, Silvia Zani. Quest’ultima, stando a quanto reso noto da Fanpage.it, avrebbe tentato di depistare le indagini con commenti ad hoc postati sotto alcuni video su YouTube della trasmissione Estate in diretta, che come molte altre si è occupata del giallo. “Sono io che sono troppo frustrata per l’orribile morte di una persona come lei, per cui piango ogni giorno e fino all’ultimo ho sperato fosse ancora viva”, è solo uno dei commenti. La 27enne avrebbe inoltre usato parole di grande stima nei confronti della madre definendola “straordinaria”. I commenti risalgono a circa un mese fa, dopo il ritrovamento del corpo di Laura Ziliani e prima del loro arresto.

Laura Ziliani, depistaggi: figlie interessate al patrimonio?

I depistaggi sono al centro del giallo di Laura Ziliani. Secondo la procura di Brescia che indaga al caso, i tre arrestati per l’omicidio volontario e l’occultamento di cadavere dell’ex vigilessa avrebbero cercato di depistare gli investigatori piazzando scarpe e jeans della donna durante le ricerche del corpo al fine di far credere che si fosse trattato davvero di un incidente in montagna. Mirto avrebbe persino tentato di far credere che la donna avesse dei debiti e che fosse fuggita.

Il patrimonio di Laura avrebbe spinto i tre arrestati a compiere il fatto di sangue. Nuove rivelazioni sono giunte nelle passate ore dalla trasmissione Pomeriggio 5. A parlare è stato il sindaco Giuseppe Pasina, il quale ha svelato: “Laura Ziliani aveva detto di voler destinare alcune delle sue case alla terza figlia”. Potrebbe essere stata questa sua decisione a scatenare l’ira delle altre due figlie? Il primo cittadino ha lanciato accuse molto pesanti contro entrambe: “Sono due ragazze cattive, peggio del padre, hanno una testa diabolica, discutevano parecchio con la madre perché volevano essere tutrici della sorella Lucia così da ottenere quella parte di patrimonio”. E rispetto al rapporto di Mirto con entrambe le sorelle ha concluso: “Laura lo sapeva e le dava fastidio. Era una situazione che si trascinava da tempo”.

