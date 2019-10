Laurea influencer: come diventare la nuova Chiara Ferragni/ Ecco il piano di studi

Alzi la mano chi, almeno per un giorno, non ha sognato di trasformarsi in Chiara Ferragni per viaggiare in giro per il mondo e partecipare a sfilate ed eventi mondani. Chiara Ferragni è la donna che è riuscita a creare una nuova professione, quella dell’influencer, sempre più richiesta dalle aziende. Dopo Chiara Ferragni sono nate tantissime influencer che, sui social vendono il proprio marchio o quello delle aziende che sponsorizzano. Quella dell’influencer, però, non è una professione che si può improvvisare ed è per questo che l’università eCampus ha deciso di lanciare un nuovo corso di studi che permetterà a tutti gli iscritti di conseguire la laurea in influencer. Il nuovo corso di studi fa parte della facoltà di Scienze della comunicazione e punta a fornire “gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, ‘influenzale’, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale”, si legge sul sito ufficiale dell’università.

LAUREA IN INFLUENCER: ECCO IL PIANO DI STUDI

Il corso di studi in influencer si sviluppa in tre anni. Durante il primo anno, gli studenti studiano materie come la semiotica e la filosofia dei linguaggi, l’estetica della comunicazione, informatica, tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno prevede lo studio di discipline come la psicologia e la sociologia della moda dando un’infarinatura anche di diritto dell’informazione e della comunicazione o la sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno, infine, prevede la partecipazione a laboratori tematici che hanno come obiettivo lo studio della scrittura istituzionale e pubblicitaria della lettura dell’immagine. Sono previsti, infine, tirocini formativi e di orientamento. L’obiettivo del corso di laurea in influencer, dunque, come spiega il sito ufficiale dell’università eCampus, ha come obiettivo “preparare una figura in grado di esercitare la propria attività in maniera professionale, svincolandosi da quella mancanza di rigore e dall’utilizzo di cattive pratiche che penalizzano chi aspira al ruolo di influencer ma non ha un’adeguata preparazione per avvicinarsi con competenza a questo settore”. La nuova Chiara Ferragni, dunque, arriverà dall’università?





