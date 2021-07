Lauren Sanchez, compagna Jeff Bezos/ La loro relazione diede scandalo

Lauren Sanchez, giornalista, attrice e conduttrice statunitense, è la compagna del plurimiliardario Jeff Bezos. Nata in New Mexico 50 anni fa, è un volto conosciuto della tv a stelle e strisce: ha infatti presentato il programma mattutino Good Day La e il talent So You Think You Can Dance, affermandosi tra le prime anchorwoman di origini latine ad aver condotto una striscia dedicata all’informazione sul canale sportivo Fox e su Channel 13. Inoltre, qualche anno fa, la Sanchez si è conquistata un posto tra le più belle della televisione secondo la rivista People.

Jeff Bezos lascia ad Andy Jassy il ruolo di Ceo di Amazon/ Chiusa un'era dopo 27 anni

Lauren Sanchez: vita privata

Prima di conoscere Jeff Bezos, Lauren Sanchez ha intrattenuto una relazione con Tony Gonzalez, da cui ha avuto un bambino, Nikko, nato nel 2001. Nel 2003, Lauren ha incontrato Patrick Whitesell, ceo dell’agenzia Wme e ‘pezzo grosso’ di Hollywood. I due si sono sposati nell’agosto 2005 e hanno avuto due figli, Evan ed Ella, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Per la loro cerimonia hanno speso circa 2 milioni di dollari; tra gli invitati, anche Ben Affleck e Matt Damon, tra i clienti più celebri di lui.

Jeff Bezos investe nella fusione nucleare/ 400 mln di dollari per impianto ad Oxford

Le apparizioni pubbliche di Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Al pari di Lauren, anche Jeff Bezos era già sposato (con MacKenzie Tuttle, scrittrice e filantropa di San Francisco). I due hanno iniziato a frequentarsi intorno al 2019, più o meno quando è scoppiata la bomba mediatica che lo ha visto al centro di uno doppio scandalo. In primis, il suo divorzio da MacKenzie è stato stimato in circa 38 miliardi di dollari, e inoltre, in concomitanza con questa notizia, alcuni tabloid britannici come il Sun hanno fatto uscire le sue prime foto compromettenti in compagnia della conduttrice e amica di famiglia. Per i 50 anni di lei, lo scorso dicembre, lui le ha organizzato una festa in pompa magna con ospiti diversi vip di fama mondiale. Lo scorso gennaio, i due sono stati immortalati sul red carpet della festa di Amazon Prime Video a Mumbai e il mese dopo nel front row di Tom Ford.

LEGGI ANCHE:

Jeff Bezos andrà nello spazio con Blue Origin/ “Con me ci sarà mio fratello Mark”

© RIPRODUZIONE RISERVATA