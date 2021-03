LAURENT MIRALLES, COMPAGNO ENZO MICCIO/ “È un tipo schivo e difficile da trattare”

Laurent Miralles è l’uomo noto alle cronache come il compagno di Enzo Miccio, conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner originario di Napoli ospite della puntata di Ciao Darwin in replica oggi su Canale 5. Classe 1971, Miccio è arrivato al successo grazie ai programmi di Discovery Wedding Planners e Ma come ti vesti?, quest’ultimo condotto in coppia con Carla Gozzi. La sua personalità ironica e divertente gli ha permesso di emergere e di affermarsi nel piccolo schermo fino alla sua consacrazione definitiva a volto tv avvenuta nel 2020 con il reality show Pechino Express. Quanto alla sua vita privata, Enzo è sempre stato relativamente riservato. Dichiaratamente omosessuale, frequenta Laurent a partire dal loro incontro avvenuto anni fa a Parigi, dove Miralles esercita l’attività di chirurgo estetico. Sul suo profilo Instagram, Laurent pubblica spesso foto e video in cui viene ripreso mentre esegue vari trattamenti.

Chi è Laurent Miralles e il suo videomessaggio a Enzo Miccio

A quanto si apprende, Laurent Miralles è specializzato in interventi anti-età, e le sue clienti lo descrivono come un professionista affidabile. Quanto invece ai suoi rapporti con Enzo Miccio, si conosce decisamente meno. Sporadicamente, sui social network, sono comparsi scatti che li ritraevano insieme, ma nessun dettaglio aggiuntivo circa l’identità di Laurent, di cui non si sa nemmeno l’età. D’altra parte, l’uomo viene descritto come un tipo abbastanza restio a stare sotto i riflettori. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, Miccio ha ricevuto un videomessaggio da parte di Miralles, a cui ha reagito come segue: “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento”. Per il resto, il wedding planner ha tenuto a precisare: “Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private”. In effetti, a parte poche altre occasioni, l’intervista alla Balivo ha rappresentato per certi versi un’eccezione.



