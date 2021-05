Laurent Miralles, compagno Enzo Miccio/ “Lui dice che non guardo in faccia la vita”

Con Enzo Miccio ospite di Mara Venier a Domenica In non si può escludere che con il noto wedding planner si finisca per parlare, anche solo di sfuggita, del suo compagno Laurent Miralles. Ma chi è l’uomo che fa battere il cuore del più celebre organizzatore di eventi d’Italia? Il suo profilo è quello di una persona che ama la riservatezza e schiva le luci dei riflettori.

Ne abbiamo una chiara impressione osservando la gestione della sua pagina Instagram. Qui il fidanzato di Enzo Miccio si concentra quasi unicamente sulla sua professione: quella di medico. Il dottor Miralles è specializzato in interventi di medicina estetica e anti-invecchiamento. Sempre dal suo account Instagram apprendiamo che esercita la professione in giro per il mondo avendo studi a Parigi, Londra, Mosca e negli Emirati Arabi Uniti.

Laurent Miralles: “Enzo mi dice che non guardo in faccia la vita”

Ad annunciare la sua relazione con il compagno Laurent Miralles è stato qualche anno fa lo stesso Enzo Miccio con un post Instagram che ha conquistato più di 70mila cuoricini. “Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private”, ha ammesso Enzo Miccio in un’intervista di qualche tempo fa a “Vieni da me”. Proprio in quell’occasione il wedding planner fu protagonista di una sorpresa che lo lasciò di stucco da parte del compagno, portandolo a commuoversi. Eppure sono in tanti a domandarsi come mai proprio Miccio, il re dei matrimoni, non si sia ancora sposato. La risposta sta forse nel modo di interpretare la vita da parte del wedding planner, che a Gabriele Parpiglia tempo fa confidò: “Per esempio il compagno che ho adesso mi ha detto: ‘Tu non guardi in faccia la vita, non la sai vivere: non ti fermi a guardarla, ti passa addosso senza accorgertene’. E questo è vero purtroppo. Io non mi godo niente. Non mi godo niente perché non mi fermo ed è tutto molto veloce”. Queste parole sono precedenti alla pandemia: nel frattempo è cambiato qualcosa?

