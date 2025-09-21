Laurent Miralles, ex compagno di Enzo Miccio: chi è il chirurgo francese morto nel 2025. L'annuncio della scomparsa arrivato dai social

Il 2025 non è stato un anno semplice per Enzo Miccio, che ha perso il suo amato Laurent Miralles, l’uomo con il quale aveva avuto una relazione durata ben sei anni. Una storia a distanza per i due, che vivevano uno a Parigi e l’altro a Milano. Laurent Miralles è scomparso all’età di 54 anni, a causa di una leucemia. L’ex compagno di Enzo Miccio, che di professione faceva il chirurgo specializzato in medicina estetica, era molto conosciuto, apprezzato e seguito a Parigi e non soltanto.

I due si erano conosciuti nel 2016, cominciando una storia d’amore che è durata per circa sei anni, prima di concludersi per ragioni varie, legate anche alla distanza. Laurent viveva infatti a Parigi mentre Enzo continuava a stare a Milano: i due più volte al mese viaggiavano per vedersi e per cercare di vivere il loro amore più intensamente possibile, ovviamente non senza difficoltà. Un grande amore, tanto che anche dopo la rottura i due erano rimasti in buoni rapporti. Dopo la scomparsa di Laurent Miralles, Enzo Miccio ha sofferto particolarmente: “Lo respingo come se non fosse vero” ha scritto sui social il wedding planner, addolorato dalla morte del suo amato Laurent, l’uomo con il quale aveva fatto importanti progetti di vita.

Enzo Miccio è fidanzato? Tutto tace sul fronte vita privata

Dopo la morte di Laurent Miralles, Enzo Miccio si è trovato ad affrontare un momento particolarmente complesso dal punto di vista personale. I due si erano lasciati circa due anni prima ma nonostante questo la scomparsa dell’ex compagno di Enzo Miccio ha sconvolto il wedding planner. Non sappiamo se oggi ci sia o meno un altro uomo al fianco di Enzo, amatissimo personaggio televisivo, che per mestiere valorizza e cura gli amori degli altri, vestendo dei matrimoni perfetti in base ai loro sogni. Il grande amore, forse, lo ha già vissuto, ma non è detto che il suo cuore non possa battere ancora.