Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio/ “E’ molto schivo, è difficile da prendere”

Laurent Miralles è il fidanzato di Enzo Miccio, il wedding designer e event planner più richiesto in Italia. Nella sua vita da un pò di tempo ha fatto capolino Laurent, un chirurgo plastico esperto di trattamenti anti-età. L’incontro tra i due è avvenuto nella città più romantica del mondo: Parigi, dove peraltro il chirurgo ha un suo studio. Sin dal primo momento tra i due è scattata la scintilla e da allora sono inseparabili. “E’ molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento” – ha detto Enzo Miccio parlando del suo compagno che lavora tra la Francia e la Gran Bretagna. Tra i due non è lontanissima l’ipotesi del matrimonio e chi più di Enzo Miccio non sogna quel giorno. ” Rendere appagato il prossimo è una missione significativa e noi abbiamo il compito di portarla avanti nel modo migliore. Sarà difficile dimenticare la pandemia vissuta, ma voglio dire che sebbene abbia e stia ancora condizionando le nostre vite private, professionali e sentimentali, questo momento passerà e noi continueremo a celebrare l’amore” – ha detto l’event planner.

Enzo Miccio e Laurent Miralles: matrimonio in arrivo?

Non solo, Enzo Miccio parlando di matrimonio con il fidanzato Laurent Miralles ha aggiunto: ” è l’evento più pregno di tradizioni e forse quello più importante nella vita di una coppia”. La proposta tra i due è arrivata a sorpresa con un video in cui Miccio commosso ha chiesto al suo amato: “voglio che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”. Non è dato sapere se i due si sono già sposati oppure no. Sia Enzo Miccio che Lauren Miralles sono due persone molto discrete e riservate che preferiscono vivere il proprio amore lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. Lo stesso wedding planner ha detto: “ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private”.

