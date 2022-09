Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio/ “Matrimonio? Non è nei miei programmi”

Laurent Miralles ed Enzo Miccio: “abbiamo investito molto entrambi”

Laurent Miralles è il fidanzato di Enzo Miccio, il famoso wedding planner. Un amore importante quello nato tra il wedding planner e il chirurgo plastico che si sono conosciuti diversi anni fa dopo la fine di una precedente relazione. La coppia è unita da più di tre anni, ma solo recentemente Miccio è uscito allo scoperto parlando del suo compagno. L’occasione è stata una intervista rilasciata a Caterina Balivo dove il chirurgo ha deciso di fargli una sorpresa con un video. “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento” – ha detto Miccio.

Il wedding planner ha proseguito sbottonandosi sul compagno e sulla sua vita privata: “ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”.

Enzo Miccio e il compagno Laurent Miralles presto sposi?

Che dire: Laurent Miralles ed Enzo Miccio sono più uniti che mai e in tanti si domandano se si sposeranno. In realtà il famoso wedding planner ha rotto il silenzio confessando di non essere un amante del matrimonio: “mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi”. Se il matrimonio non è tra i desideri di Miccio, il wedding planner ha confessato un altro desiderio: “mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”.

La distanza è al momento l’unico ostacolo per la coppia che è felice da tantissimi anni. “Stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile” – ha confessato Miccio.











