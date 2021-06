Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio/ “Un amore con stile”

Enzo Miccio torna in tv e non possiamo non pensare alla sua vita privata e alla serenità arrivata con il suo nuovo compagno, Laurent Miralles. E’ lui l’uomo che spesso posa con il noto wedding planner sui social. Nell’aprile del 2019 è venuto a galla qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e tutto perché ospite di Vieni da Me ospite su Rai 1 di Caterina Balivo, ha rivelato che è proprio lui il suo fidanzato, un uomo affascinante ed elegante di origini francesi che ha saputo conquistarlo con la sua classe, questo non c’è bisogno di dirlo visto che chi conosce Enzo Miccio sa bene di che pasta è fatto. I due sono spesso insieme e si vede proprio che amano stare insieme e condividere la loro vita tanto che spesso i loro scatti social fanno incetta di like e di commenti positivi.

ENZO MICCIO/ "Settore wedding in grave sofferenza, ma il green pass..."

Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio, chi è e cosa fa nella vita?

Di Laurent Miralles non si sa moltissimo anche perché i due hanno deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori per godersi nella loro intimità una splendida storia d’amore. Quando non è con Enzo Miccio, Miralles vive a Parigi, non conosciamo molto del suo lavoro e nemmeno del suo passato. Quello che è certo è che la loro relazione è venuta a galla nel 2019 ma è nata qualche tempo prima. Secondo i bene informati, i due hanno iniziato a frequentarsi dopo la fine della storia di Enzo Miccio con Riccardo Marenghi, storia terminata nel 2017. I primi tempi le cose non sono andate come previsto ma poi Enzo Miccio è riuscito a risolvere anche i piccoli ostacoli che lo tenevano lontano da quello che si sta rivelando un grande amore.

