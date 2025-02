LA MAMMA DI FLAVIO SIMMI ROMPE IL SILENZIO A DETECTIVES

Non si è mai arresa, non ha mai smesso di cercare verità e giustizia Lauretta Simmi, la mamma di Flavio, ucciso a Roma nel luglio 2011. L’anziana, che sarà ospite de “La storia di” a Detectives, ricostruirà il giallo di suo figlio, che è stato ucciso all’età di 33 anni mentre si trovava nel quartiere Prati. Vittima di un’esecuzione, venne raggiunto da 7 colpi di arma da fuoco che non gli lasciarono scampo. Rimasta in silenzio negli ultimi tempi nella speranza che a parlare fossero i fatti, in particolare le indagini, torna a parlare a 13 anni dal delitto per rinnovare l’appello affinché chi sa qualcosa parli.

Matthias Schepp, chi è il papà di Alessia e Livia/ La fuga con le gemelline e l'utima lettera: "Le ho uccise"

“Non vogliamo morire senza avere avuto giustizia“, dichiarò tre anni fa Lauretta Simmi, che è arrivata a 84 anni senza riuscire a capire chi abbia ucciso il figlio. Fu il marito ad andare in soccorso del figlio, che trovò in una pozza di sangue e provò a salvare, ma non ci fu nulla da fare. Da allora i genitori di Flavio hanno atteso riscontri dalla procura che non sono arrivati. Anzi, Lauretta ha puntato il dito contro per via di alcune piste, in particolare quella della Banda della Magliana, perché il marito Roberto negli anni ’90 fu accusato di avere legami, ma da quelle accuse fu prosciolto con formula piena.

Irina Lucidi, chi è la madre gemelline Schepp/ "Ho perso le mie figlie, ora aiuto i bimbi del mondo"

LA BATTAGLIA DI LAURETTA SIMMI PER LA VERITÀ

“Ci hanno distrutto l’anima, sprecando tempo prezioso“, dichiarò nel 2021 la mamma di Flavio Simmi dallo storico ristorante di famiglia a Roma. Negli anni è stata ancora seguita la pista della vendetta passionale, ma scattò l’archiviazione per Ivan Gennaro Musto, che era stato indagato come presunto mandante dell’omicidio in quanto il 33enne aveva avuto una storia con la moglie mentre era in carcere.

I genitori scartarono poi la pista economica, legata a una partita di droga che la vittima non avrebbe pagato, perché in quel caso sarebbe stato ricattato, non ucciso, ma comunque loro lo avrebbero aiutato e ciò il figlio lo sapeva.

Vanessa Scalera, chi è / Ha un fidanzato? La notorietà e la lite con la scrittrice di Imma Tataranni

Lauretta Simmi ha negato sempre che suo figlio fosse uno spacciatore, definendo questa pista “un altro buco nell’acqua” e assicurando che se ne sarebbe accorta. Ora con l’intervista a Detectives proverà a riaccendere i riflettori su un caso irrisolto, nella speranza che si arrivi a una svolta che attende da anni.