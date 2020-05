Lauryn Hill/ Dal ruolo di Rita in Sister Act 2 al mondo della musica come cantante

Pubblicità

Lauryn Hill è riuscita a farsi notare non solo come attrice, ma anche come cantante. Il merito è del film Sister Act 2 – Più svitata che mai, in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 18 maggio 2020. In una particolare scena, il suo personaggio Rita si ritrova sul campo da basket a rappare. Un dettaglio che non faceva parte del copione originale ma che la star dei Fugees ha deciso di improvvisare seguendo una sua idea. Non mancano inoltre altre scene al pianoforte, una delle altre curiosità del celebre film. Del resto la Hill è riuscita grazie a questa parte a portare la sua fama a un nuovo livello, tre anni prima della pubblicazione del secondo album The Score dell’omonima band, in cui è presente la hit immortale Killing Me Softly. Il suo debutto da solista invece è avvenuto alla fine degli anni Novanta grazie a The Miseducation of Lauryn Hill, un enorme successo che le ha permesso di registrare vendite per circa mezzo milione di copie nella sola prima settimana. Nel 2000 però ha scelto di lasciare il palco e il pubblico: “Per due o tre anni sono stata lontana da ogni interazione sociale”, ha detto all’epoca, riferisce il britannico Express, “è stato un momento molto introspettivo perchè dovevo affrontare le mie paure e dominare ogni pensiero demoniaco su inferiorità, insicurezza o paura di essere neri, giovani e dotati di questa cultura occidentale“. Dieci anni dopo però è finita nell’oscurità: tre accuse per frode fiscale e un’apparizione in tribunale, dove si è dichiarata colpevole. Poi la condanna a 3 mesi di carcere e altri tre agli arresti domiciliari, più uno di libertà vigilata.

Pubblicità

Lauryn Hill, il concerto di Roma rinviato per l’allarme Coronavirus e…

Lauryn Hill era prevista a Roma in concerto alla fine del prossimo luglio. L’emergenza in corso però ha azzerato il pallottoliere soprattutto per quanto riguarda gli incontri pubblici, le attività ricreative e ovviamente gli spettacoli di ogni tipo. Così ancora oggi non sappiamo se l’iconica e immortale voce dei Fugees sarà presente nella Capitale per il suo nuovo live. Dallo scorso 11 marzo, la cantante non fa sentire la sua voce sui social e non ha pubblicato più alcun post. L’ultimo riguarda proprio il suo live e le date del 28 agosto e del 9 settembre che l’avrebbero vista rispettivamente a Upper Darby e Northfield. Anche se pochi giorni fa l’artista ha inviato un messaggio speciale a tutti gli studenti che si sono laureati alla Temple University negli ultimi mesi o che prevedono di farlo entro la fine dell’anno. “Congratulazioni per aver realizzato ciò che a volte può sembrare un compito gigantesco nell’età della distrazione”, ha scritto, come riferisce il sito dell’Università, “So che questo messaggio vi arriverà in una circostanza unica e senza precedenti, una cerimonia di laurea tenuta a distanza. Tuttavia, per la vostra sicurezza e delle vostre famiglie, considerate questo come l’inizio di una storia significativa che potrete condividere con i vostri affetti“.

Video, Doo-Wop di Lauryn Hill





© RIPRODUZIONE RISERVATA