L’Australia teme invasione del ragno più velenoso al mondo/ Colpa delle inondazioni

In Australia si teme la più grande invasione di ragni al mondo. Negli scorsi giorni la nazione dei canguri è stata vittima di una serie di inondazioni che oltre a provocare gravi danni economici, rischia ora di far riversare in superficie un’ondata di ragni dei cunicoli, chiamati così perchè sono soliti rintanarsi dove non batte il sole, non all’aperto e all’esterno. Nel dettaglio si tratta degli atrax robustus, considerati i ragni più velenosi al mondo, che potrebbero ora entrare in contatto con l’uomo.

A lanciare l’allarme sono state le autorità australiane, che hanno messo in guardia in particolare la popolazione dello stato del Nuovo Galles del Sud, comprese alcune zone della città di Sydney, senza dubbio quella più famosa del paese australiano. Il monito è arrivato nella giornata di ieri, mercoledì 24 marzo, mentre la popolazione stava facendo la prima conta dei danni a causa delle gravi inondazioni dei giorni precedenti. Un avviso urgente attraverso cui le autorità locali hanno informato i residenti dall’essere pronti ad una massiccia invasione di atrax robustus; di solito vivono lungo le aree forestali della costa, ma gli eventi atmosferici uniti al caldo e all’umidità, hanno spinto queste aracnidi a raggiungere le zone abitate.

AUSTRALIA, INVASIONE DEL RAGNO PIU’ VELENOSO AL MONDO: “CALDO E UMIDITA’…”

“Le temperature calde e l’elevata umidità – ha confermato Tim Faulkner, direttore dell’Australian Reptile Park – costituiscono il cocktail perfetto per una massiccia presenza di atrax robustus nei prossimi giorni. Dopo le incredibili inondazioni che abbiamo vissuto – ha proseguito l’esperto – sono stati costretti a lasciare il loro habitat e si rifugeranno in zone più aride, ha spiegato. Sfortunatamente, questo potrebbe significare che entreranno nelle case molto presto”. La popolazione è abituata a questi tipi di ragni, ma è stata comunque invitata a tenere determinati comportamenti, a cominciare dal non lasciare le proprie scarpe fuori di casa, dove i ragni potrebbero nascondersi, dal non uscire di notte senza torce, e dal controllare ogni oggetto su cui si appoggiano le mani prima di prenderlo. Fortunatamente l’Australia dispone di un siero molto efficace contro un’eventuale puntura del ragno velenoso.

