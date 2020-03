Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, 5 nomi per sbloccare l’affare con l’Inter

Si discute ancora parecchio sul possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona per la finestra di calciomercato di giugno e dunque l’addio del bomber argentino all’Inter dopo un’ottima stagione, che ha finora portato 16 gol e 4 assist vincenti in 31 presenze. L’affare è abbastanza noto: il Barcellona vorrebbe a tutti i costi portare in blaugrana il giocatore, il quale pure pare aver già trovato un accordo col club: rimane però da definire la trattativa con la dirigenza nerazzurra, che non pare aver intenzione di scontare nulla alla controparte spagnola. A gravare poi sull’affare di calciomercato è la pesante clausola da 111 milioni di euro per Lautaro: cifra che i blaugrana non hanno intenzione di versare subito cash.

LAUTARO AL BARCELLONA? LE CONTROPARTITE BLAUGRANA

Come dunque sbloccare l’arrivo di Lautaro al Barcellona per la finestra estiva di calciomercato? L’ipotesi sul tavolo di discussione è ovviamente quella di inserire nell’accordo una contropartita tecnica e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport, pare che la dirigenza blaugrana abbia già individuato cinque nomi per sbloccare l’accordo con l’Inter. Ecco dunque che troviamo Arthur, Todibo, Vidal, Alena (dal prestito col Betis) e Semedo le possibile contropartite tecniche per l’Inter per questa complicata trattava: nomi di prestigio che consentirebbero di innalzare il valore dell’operazione dagli attuali 111 milioni di euro. Pare poi che i nerazzurri abbiano scartato come nomi papabili per lo scambio Coutinho e Dembelè: il loro valore di mercato è elevato e si andrebbe a fissare uno scambio “alla pari”, opzione per ora non considerata dai nerazzurri.



