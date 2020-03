Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, c’è l’accordo: ora serve l’offerta all’Inter

Secondo Tuttosport, Lautaro Martinez è vicino al Barcellona: meglio, il quotidiano sostiene che l’attaccante argentino abbia trovato l’accordo – tramite il suo procuratore – con la società catalana. E’ una conferma di quello che diciamo da qualche settimana: il Barcellona ha individuato da tempo nel numero 10 dell’Inter il rimpiazzo giusto per Luis Suarez, destinato alla partenza dopo sei straordinarie stagioni al Camp Nou. Dicevamo anche come il Toro stesso avesse una certa preferenza per i blaugrana, un po’ per la presenza di Leo Messi e un po’ per il fascino della maglia; naturalmente il fatto che ci sia un accordo non significa che la trattativa sia chiusa o che il calciatore non cambierà più idea, ma è già indicativo di un discorso in fase avanzata. Adesso si attende la seconda mossa del Barcellona, che dovrà presentare un’offerta all’Inter.

Ripetiamo che Lautaro Martinez ha una clausola rescissoria che dovrà essere pagata per liberarlo automaticamente dall’Inter: sono 111 milioni di euro, ma i blaugrana potrebbero anche avvicinarsi alla cifra senza raggiungerla perché, qualora il Toro decidesse di voler partire, la società lo accontenterà e a quel punto i catalani avrebbero un leggero vantaggio. Diciamo in questo momento che il valore di Lautaro Martinez si aggira sui 100 milioni: il Barcellona sta da tempo provare a individuare la contropartita giusta per mettere d’accordo tutti. Arturo Vidal e Ivan Rakitic sembrerebbero essere i due candidati ideali anche perché non rientrano nel progetto futuro ma ultimamente si è parlato anche di un potenziale ritorno di Philippe Coutinho (dopo 10 anni) e attenzione alla situazione di Luis Suarez.

LAUTARO AL BARCELLONA: SUAREZ LA CONTROPARTITA?

Qualora Luis Suarez dovesse rappresentare la contropartita per Lautaro Martinez, Inter e Barcellona riproporrebbero di fatto uno scambio che si era verificato nel 2009, e che ancora oggi i tifosi nerazzurri ricordano con particolare affetto. Dopo tre anni Zlatan Ibrahimovic aveva lasciato la Pinetina per raggiungere la Catalogna: i blaugrana in cambio avevano concesso Samuel Eto’o, oltre 100 gol in 5 stagioni con il Barcellona ma in rotta di collisione con Pep Guardiola. Ne era venuta fuori la stagione del Triplete, con Eto’o fondamentale nel ruolo di tornante e José Mourinho che nella semifinale di Champions League aveva eliminato proprio la squadra catalana: un’annata memorabile nata dalla grande intuizione di Massimo Moratti. Che la cosa si possa ripetere? Certo all’Inter arriverebbe un Suarez già in declino e reduce da un serio infortunio, ma chissà che la magia dello scambio sulla rotta Milano-Barcellona possa avere ancora effetto…



