Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, dalla Spagna: l’Inter chiede Arthur in cambio

In casa nerazzurra tiene banco ovviamente l’ipotesi di calciomercato che vede Lautaro Martinez pronto ad approdare al Barcellona nella prossima sessione di contrattazione estiva. Non è certo un segreto che il bomber dell’Inter piaccia molto alle big d’Europa come anche a quelle di Spagna e ce lo ha ricordato anche il suo agente solo pochi giorni fa, ma pure di fatto lo stesso giocatore non ha mai ancora detto di voler fare le valigie e lasciare Milano la prossima estate. Pure però continuano e sono sempre più dettagliate le indiscrezioni di calciomercato che vogliono Lautaro al Barcellona: anzi già il club blaugrana starebbe valutando il profilo di diversi giocatori dello spogliatoio di Setien per offrire contropartite tecniche gradite ai nerazzurri (che come è noto, non hanno intenzione di scontare nulla da 111 milioni di euro fissati come clausola rescissoria per il giocatore argentino).

LAUTARO AL BARCELLONA? L’INTER CHIEDE ARTHUR

Ecco che in tal senso ci arrivano le ultime indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna e specialmente dal quotidiano catalano Sport, secondo cui non solo Lautaro sarà al Barcellona nella prossima stagione, ma che già i blaugrana hanno proposto alcuni nomi alla controparte nerazzurra per convincerli a cedere l’attaccante. Anzi al momento l’Inter ha mostrato certo gradimento per il blaugrana Vidal, ma considerata la carta d’identità non potrebbe ora essere considerato come pedina di scambio. Discorso diverso per Arthur, centrocampista classe 1996, strappato dagli spagnoli al Gremio come l’erede designato di Xavi. Un vero gioiello dunque nella scuderia di Setien, che farebbe ben gola all’Inter, che lo ha dunque chiesto: lo stesso Conte avrebbe dato l’assenso, non preoccupato per i tanti infortuni muscolari di cui è stato vittima in stagione il brasiliano. L’ipotesi però di uno scambio Lautaro-Arthur non piace affatto alla dirigenza blaugrana (che infatti ha fermato il brasiliano con un contratto fino al 2024): lo stesso presidente Bartomeu ha dichiarato “intoccabile” il ragazzo. Pare dunque che la trattativa sia arrivata a un punto morto staremo a vedere.



