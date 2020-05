Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, il Toro ha solo due opzioni: Inter o Camp Nou

Pubblicità

Lautaro Martinez ha parlato: o meglio, Mundo Deportivo ha lanciato un’indiscrezione di calciomercato sull’attaccante argentino che da mesi è nel mirino del Barcellona, ma che l’Inter spera di trattenere. “O voy a Barcelona o me quedo en Milan”: questo avrebbe detto il Toro, e dunque le opzioni per il suo prossimo futuro sono appena due. A questo punto, è tutto possibile: come sappiamo l’Inter ha posto nel contratto del calciatore una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, i blaugrana – soprattutto in virtù della pandemia da Coronavirus – ritengono la cifra fuori mercato e non hanno intenzione di pagarla per intero. Per questo si è già aperto il lungo valzer delle contropartite: la situazione la stiamo raccontando da tempo, e ogni giorno che passa ci sono nuovi nomi che spuntano nell’affare. Si è partiti da Ivan Rakitic e Arturo Vidal, due vecchi pallini di Antonio Conte, che ancora oggi sono i principali candidati a vestirsi di nerazzurro.

Si è poi passati a elementi come Jean-Clair Todibo, giovane difensore centrale che il Barcellona ha piazzato temporaneamente allo Schalke 04 – e che è ambito da tante squadre, tra cui anche la Roma – ad Arthur Melo che i blaugrana spingono verso la porta di uscita, anche se in questo caso la direzione più gradita sarebbe proprio Torino (per arrivare a Miralem Pjanic). Con Ousmane Dembélé siamo presumibilmente lontani dalle idee di calcio di Antonio Conte (memori anche dell’esperienza con Eljero Elia, che pure era arrivato in bianconero con un altro modulo e altre premesse), con Junior Firpo ci siamo decisamente più vicini mentre lo scambio tra Lautaro Martinez e Luis Suarez riporta alla memoria dei tifosi più attenti quella mossa con cui Massimo Moratti diede il via all’operazione Triplete, mandando a Barcellona Zlatan Ibrahimovic per far atterrare Samuel Eto’o ad Appiano Gentile. Insomma, il concetto è chiaro: dal Camp Nou possono partire tanti giocatori, e parecchi di questi avrebbero parecchi motivi di interesse anche calati nella realtà del tecnico salentino.

LAUTARO AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO, LE POSSIBILITA’

L’affare si potrà fare? Chissà: quello che sappiamo è che il Barcellona al termine della stagione corrente sarà chiamato alla rivoluzione. L’allenatore potrebbe cambiare, e a prescindere da chi sia – il popolo catalano sogna un certo Xavi Hernandez – è chiaro che il cambio di guida tecnica accentuerebbe il processo. Nessuno è davvero al sicuro: ai giocatori di cui sopra se ne possono aggiungere altri, magari non quel Leo Messi a lungo chiacchierato e forse nemmeno Antoine Griezmann (sì, si è parlato anche del Petit Diable) ma sicuramente qualcuno perché il Barcellona starebbe davvero lavorando al ritorno di Neymar. Ecco: il brasiliano va inserito nell’equazione, perché fargli rivestire la maglia blaugrana comporterebbe inevitabilmente un esborso economico tale da rendere necessario il taglio di qualche ingaggio pesante. Come poi Lautaro si giocherà il posto con quei tre è tutto da dimostrare, ma è un problema che eventualmente riguarderà l’allenatore; noi possiamo dire che nell’estate 2019, quando O’Ney sembrava ad un passo dal Camp Nou bis, si parlava di un potenziale 4-2-3-1 che però potrebbe essere osteggiato dai tifosi più integralisti. Intanto Lautaro avrebbe detto la sua, in attesa di conferme…



