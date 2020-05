Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, Inter reagisce: “Ci prendete per stupidi?”

Pubblicità

Tiene sempre banco per la prossima sessione di calciomercato estiva il possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona: anzi si può dire che in tale trattativa si stiano concentrando tutti gli sforzi delle dirigenze spagnola e nerazzurra. Le quali però, nonostante se ne parli da mesi ormai, ancora non trovano un accordo per la cessione del Toro che pure sarebbe impaziente di sbarcare in Spagna e di indossare la maglia blaugrana. Ma oltre alla volontà del giocatore, ecco che vi sono le due posizioni, finora inconciliabili dei due club. L’Inter infatti non è ancora apparsa soddisfatta delle proposte del Barcellona, scarse rispetto alle proprie aspettative: la dirigenza nerazzurra infatti non ha necessità di vendere il giocatore, e non è disposta a scendere a patti a meno di cifre mostre. Cifre che naturalmente ancora non solo arrivate, come ci racconta pure il Mundo Deportivo. Anzi, stando alla stampa spagnola, pare che la dirigenza nerazzurra stia pure perdendo la pazienza: l’ultima proposta è stata accolta da un “Ci prendete per matti o stupidi?” da parte dell’uomo mercato nerazzurro.

LAUTARO AL BARCELLONA? ACCORDO BEN LONTANO E L’INTER PERDE LA PAZIENZA

Dunque ancora nulla di fatto per Lautaro al Barcellona: anzi stando alle ultime voci che ci arrivano dalla Spagna l’accordo è ancora ben lontano. Anche perchè le proposte fatte dagli spagnoli di uno scambio con l’Inter non sono andate a buon fine: tutt’altro visto che anche l’ultima idea ha provocato in un dirigente dell’Inter impegnato nella trattativa, un commento davvero fuori dalle righe. La società nerazzurra si sta dimostrando ancora una volta inflessibile sulla cessione di Lautaro: il giocatore se ne andrà da Milano per non meno di 90 milioni di euro+ una pedina di scambio scelta dai nerazzurri. Altrimenti la risposta è un sonoro no. Nonostante tutto però il Barcellona non smette di sperare: chissà che nelle prossime settimane anche lInter arrivi a più miti consigli e possa venir incontro alla controparte spagnola.



