Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato: l’Inter chiede in cambio Griezmann

Tiene sempre banco in vista della prossima finestra di calciomercato, il possibile approdo dell’interista Lautaro Martinez al Barcellona: i blaugrana come è noto infatti non mollano l’attaccante argentino, ma la controparte nerazzurra non sta rendendo le cose facili. Come abbiamo già avuto modo di spiegare nei giorni scorsi, la dirigenza spagnola, per far venire in Spagna il Toro, non vorrebbe pagare per intero la clausola da 111 milioni dell’interista, data anche la situazione finanziaria precaria: da qui la volontà di inserire nell’affare una contropartita tecnica, ancora non definita.

Mossa che però è sempre stata rigettata dall’Inter (che certo vorrebbe ancora con è il bomber albiceleste), che stando alle ultime de La Gazzetta dello sport, in questi giorni avrebbe “provocato” il Barcellona, chiedendo in cambio di Lautaro, Antoine Griezmann, Una pazza idea di calciomercato e semplice provocazione? Probabile, ma pure va detto che qualche margine di concretezza nello scambio vi è.

SCAMBIO LAUTARO-GRIEZMANN? RIMANE IL NODO INGAGGIO MA..

Analizziamo dunque man mano gli ultimi sviluppi della vicenda di calciomercato. Tenuto infatti conto che i bluagrana pare che vogliano disperatamente Lautaro e che pure non possano pagare per intero la clausola rescissoria dell’argentino, ecco che l’idea di uno scambio alla “pari” come valore di mercato tra Barcellona e Inter pare una mossa ben logica. Rimane però da definire quale sarebbe un profilo appetibile in tal senso per l’Inter: e certo uno come Griezmann farebbe al caso di Conte. Il francese poi ha valutazione simile a quella del Toro e tenuto conto dei freddi rapporti tra l’ex Atletico e Messi, ecco che d’improvviso Griezmann diventa un’opportunità concreta. Anzi l’unico nodo che si presenterebbe allo scambio Lautaro-Griezmann tra Inter e Barcellona, sarebbe l’ingaggio (troppo elevato) del francese, sui cui però i nerazzurri potrebbero lavorarci. Staremo a vedere.



