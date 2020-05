Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, Messi lo promuove: “Giocatore completo”

Pubblicità

Rimane bollente la trattativa di calciomercato che a fine stagione porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Il club blaugrana infatti nonostante le difficoltà nel trovare un accordo con l’Inter, pure non vuole mollare il giocatore argentino, anche con la consapevolezza che a livello economico l’affare non sarà semplice. Lo abbiamo visto già qualche giorno fa: con lo stop alle competizioni per l’emergenza coronavirus, il club spagnolo, come molti altri è stato investito da una pesante crisi economica. Il bilancio del Barcellona non è molto roseo e certo non fa immaginare bene la decisione da parte della dirigenza l’idea di non rimborsare gli abbonamenti per la stagione 2019-2020. Pure però la pressione su Lautaro Martinez è grande e il Barcellona sperano che sia lo stesso Toro a premere la controparte nerazzurra per la cessione.

Pubblicità

LAUTARO AL BARCELLONA? MESSI LO PROMUOVE

E ulteriore spinta in tal senso arriva anche dal possibile prossimo compagno di squadra dello stesso attaccante argentino, ovvero Leo Messi, che ha dato pubblicamente il suo “endorsement” all’arrivo di Lautaro al Barcellona. La Pulce, che in tempi non sospetti pure aveva già parlato bene del Toro, intervistato da il Mundo Deportivo ha infatti affermato: “Penso sia un attaccante impressionante, l’avevo già detto. Dribbla bene, segna, sa difendere la palla, è forte”. Poi un piccolo depistaggio per Messi, che ha aggiunto di non sapere se il Barcellona stia trattando l’arrivo di Lautaro. Ma pure un’attestato di stima che pare molto significativo in questi giorni di calciomercato. Da segnalare che nella lunga intervista Messi ha poi detto la sua sul blocco della Liga e la probabile presto ripresa della stagione calcistica: “Ho un gran desiderio di tornare a giocare. Anche se sappiamo che sarà una situazione molto strana, senza persone allo stadio. La cosa che non mi piace, invece, è che dovremo stare lontani dalle nostre famiglie, ma vedremo come sarà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA