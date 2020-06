Lautaro al Barcellona?/ Calciomercato, Moratti: “l’Inter lo terrà”, ma dalla Spagna..

Pubblicità

Tiene ancora banco in casa Inter il possibile addio di Lautaro Martinez in direzione Barcellona, anche se ormai da settimane non si parla d’altro sulle colonne del calciomercato. Da tempo infatti si inseguono voci e indiscrezioni sull’approdo in Liga del Toro e dell’aperto contrasto che le due società vivrebbero per definire la contrattazione nella prossima finestra estiva. Ma tra chi dà per prossimo l’addio del bomber e chi invece è sicuro che rimarrà a Milano, ecco che prende parola su tale affare di calciomercato anche l’ex numero 1 dell’Inter Massimo Moratti, che intervistato da Cadena Ser Catalunya ha affermato: “ Lautaro distratto dal mercato? Farà bene lo stesso, sarà concentrato sull’Inter. E’ un ragazzo molto serio. L’Inter ha intenzione di tenerlo, è molto forte e ha un grande potenziale. Ma alla fine dipende dal giocatore e da quello che deciderà lui’’. Certo, per questa mega trattativa di calciomercato, che si svilupperà nei prossimi giorni, per l’ex patron tutto potrebbe dipendere anche dall’offerta che il Barcellona metterà sul piatto per Lautaro: offerte che però fino ad ora non sono state giudicate sufficienti dalla dirigenza nerazzurra, che dunque potrebbe alfine trattenere il giocatore. Se poi è vero che l’ipotesi di “poter giocare al fianco di Messi” è sogno per ogni giocatore ambizioso, come Lautaro, pure è parere che l’Inter alla fine non cederà il suo gioiello, non facilmente se non altro.

Pubblicità

LAUTARO AL BARCELLONA? PER I MEDIA SPAGNOLI…

Ma nonostante il parere dell’ex numero 1 dell’Inter, pure continua a rimbalzare sui media la voce per cui l’approdo di Lautaro al Barcellona in vista della prossima stagione di campionato è ormai definito. Proprio questa mattina il Corriere dello sport ha riportato alcune indiscrezioni che ci giungono dai media catalani, per cui l’accordo tra il giocatore e i blaugrana ci sarebbe di già e pure sarebbe solidissimo. Anzi stando a quanto si legge oggi sulla prima pagina del quotidiano Sports, pare che il club spagnolo abbia di fatto sbaragliato la concorrenza di Real e City, convincendo in pieno il Toro ad approdare alla Liga: per il giocatore un progetto sportivo ambizioso e un contratto da 5 anni a 12 milioni netti a stagione più bonus. Una proposta più che allettante che Lautaro non si sarebbe fatto sfuggire e che ha portato lo stesso giocatore a far pressioni perchè pure si concluda l’affare tra i club. Cui pure, dopo le difficoltà iniziali, potrebbero essere prossimi a siglare l’affare della prossima finestra di calciomercato. Secondo i media spagnoli infatti il Barcellona, dopo le proposte iniziali sarebbe disposto a versare nelle casse dell’Inter 80 milioni cash, offrendo allo stesso tempo anche un paio di giocatori: la fumata bianca addirittura dovrebbe essere ben vicina. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA