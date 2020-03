Lautaro al Manchester City?/ Calciomercato, Guardiola ci pensa come post-Aguero

Lautaro Martinez piace a tutti: il calciomercato Inter la prossima estate dovrà realmente prendere una decisione circa il destino dell’attaccante argentino, che sta disputando un’ottima stagione e ha dimostrato di poter fare la differenza anche e soprattutto in Champions League. Attualmente in pole per il suo cartellino c’è il Barcellona, come scrivevamo nei giorni scorsi: Lautaro sarebbe una richiesta personale di Leo Messi al suo club e l’argentino vedrebbe di buon grado la possibilità di giocare anche in blaugrana con la Pulce. Il Real Madrid resta sornione in attesa di una possibilità per piazzare il colpo di calciomercato e al tempo stesso fare uno sgarbo ai rivali di sempre, ma come già dicevamo anche dalla Premier League ci sono interessi: quello del Chelsea che dovrebbe vendere il veterano Olivier Giroud e potrebbe comporre un tandem offensivo giovane e di grande qualità con l’argentino e Tammy Abraham, e poi soprattutto quello del Manchester City. Pep Guardiola infatti avrebbe individuato in Lautaro Martinez l’attaccante dal quale ripartire nel 2020-2021, e dunque al centro dell’attacco degli Sky Blues ci sarebbe un altro centravanti argentino. Questo, ovviamente, se l’Inter deciderà di privarsi del suo bomber.

LAUTARO AL MANCHESTER CITY? CALCIOMERCATO, PUO’ ESSERE IL POST-AGUERO

Lautaro Martinez fa gola al Manchester City, che in estate comunque vada dovrà sostituire Sergio Aguero: il Kun già tempo fa aveva dichiarato che alla scadenza del contratto con il club inglese, appunto nel 2020, sarebbe tornato a vestire la maglia dell’Independiente e dunque, poiché al momento non sembrerebbero esserci ripensamenti, un nuovo attaccante dovrà sbarcare all’Etihad. Attualmente la corsa sarebbe tra due profili: quello appunto dell’attaccante dell’Inter e quello di Erling Braut Haaland, che in gennaio è passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund e qui ha avuto un inizio straripante con più gol che partite. Il norvegese chiaramente è ambito da tutta Europa, e il fatto che i gialloneri lo abbiano pagato solo 20 milioni di euro (offrendogliene 6 come stipendio) lascia intendere che l’affare sia ampiamente possibile; tuttavia per il modo di giocare e l’idea di calcio Guardiola sarebbe maggiormente stuzzicato da Lautaro, che dunque potrebbe essere oggetto di concrete trattative da parte del Manchester City. La presenza in rosa di Gabriel Jesus non sarebbe un problema, non per Pep almeno: l’allenatore spagnolo ha saputo gestire con successo la continua staffetta tra il brasiliano e Aguero, a meno che Jesus non chieda maggiore spazio anche lui dovrebbe rimanere nella sua attuale squadra.



